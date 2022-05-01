Yasak Elma Dizisinde Eda Ece Çileden Çıktı; “Artık Yeter!” Dedi! Restini Çekti, Dizinin Erken Finali Muhtemel! Yapım, Set Karıştı…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Berk Oktay gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisi, Pazartesi akşamları fırtına gibi esiyor. 5. sezondur reyting rekorlar kıran Yasak Elma dizisinin ilk bölümünden beri yer alan ve Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece’nin ise çileden çıktığına ve dizi setini terk ettiğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!