- 01 May 2022 - 17:47 G: 01 May 2022 - 17:48

Yasak Elma Dizisinde Eda Ece Çileden Çıktı; “Artık Yeter!” Dedi! Restini Çekti, Dizinin Erken Finali Muhtemel! Yapım, Set Karıştı…

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Yıldız karakterini sevenlerine kahreden acı haber verildi. Çileden çıktığı ve seti terk ettiği konuşulan Eda Ece’nin “Artık yeter” dediği de kulislerde konuşulmaya başlandı! Dizinin erkenden final yapacağı konuşulurken; yapım ve sette karıştı! Peki, Yasak Elma dizisinde neler oluyor?

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Berk Oktay gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisi, Pazartesi akşamları fırtına gibi esiyor. 5. sezondur reyting rekorlar kıran Yasak Elma dizisinin ilk bölümünden beri yer alan ve Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece’nin ise çileden çıktığına ve dizi setini terk ettiğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 May 2022 - 17:47 Ankara- Yaşam

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