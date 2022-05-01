Yasak Elma Dizisinde Eda Ece Çileden Çıktı; “Artık Yeter!” Dedi! Restini Çekti, Dizinin Erken Finali Muhtemel! Yapım, Set Karıştı…
FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Yıldız karakterini sevenlerine kahreden acı haber verildi. Çileden çıktığı ve seti terk ettiği konuşulan Eda Ece’nin “Artık yeter” dediği de kulislerde konuşulmaya başlandı! Dizinin erkenden final yapacağı konuşulurken; yapım ve sette karıştı! Peki, Yasak Elma dizisinde neler oluyor?
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Berk Oktay gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisi, Pazartesi akşamları fırtına gibi esiyor. 5. sezondur reyting rekorlar kıran Yasak Elma dizisinin ilk bölümünden beri yer alan ve Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece’nin ise çileden çıktığına ve dizi setini terk ettiğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.