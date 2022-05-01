A101 Market Zamlara Elinin Tersiyle Çarptı! Resmen Yarı Fiyatına; Her Şey Bedavaya Satılıyor! 100 Liraya Torba Torba Alışveriş…
Vatandaşın belini büken zamlara bir restte A101 Market’ten geldi! Elinin tersiyle zamlara çarpan A101 Market, etiket fiyatlarını değiştirmeye başladı. Neredeyse her şeyi diğer marketlere göre daha uyguna satan A101 Market, milyonlarca müşterisine 100 liraya torba torba alışveriş fırsatını sundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Her geçen gün daha çok artan zamlardan etkilenen ise doğrudan asgari ücretli çalışan vatandaş oluyor. İndirimlerini her hafta güncelleyen A101 market ise ekonomik alışveriş denilince akıllara ilk gelen marketlerden birisi oluyor. Müşterisine kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerini ulaştıran A101 Market, son indirimiyle ağızların açık kalmasına neden oldu. 7’den 70’e hitap eden indirimli ürünleriyle 5 Mayıs’a özel aktüel ürünlerini duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.