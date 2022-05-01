- 01 May 2022 - 18:08 G: 01 May 2022 - 18:11

A101 Market Zamlara Elinin Tersiyle Çarptı! Resmen Yarı Fiyatına; Her Şey Bedavaya Satılıyor! 100 Liraya Torba Torba Alışveriş…

Vatandaşın belini büken zamlara bir restte A101 Market’ten geldi! Elinin tersiyle zamlara çarpan A101 Market, etiket fiyatlarını değiştirmeye başladı. Neredeyse her şeyi diğer marketlere göre daha uyguna satan A101 Market, milyonlarca müşterisine 100 liraya torba torba alışveriş fırsatını sundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Her geçen gün daha çok artan zamlardan etkilenen ise doğrudan asgari ücretli çalışan vatandaş oluyor. İndirimlerini her hafta güncelleyen A101 market ise ekonomik alışveriş denilince akıllara ilk gelen marketlerden birisi oluyor. Müşterisine kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerini ulaştıran A101 Market, son indirimiyle ağızların açık kalmasına neden oldu. 7’den 70’e hitap eden indirimli ürünleriyle 5 Mayıs’a özel aktüel ürünlerini duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 May 2022 - 18:08 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Tarım Kredi Market Hafta Sonu Füzesini Fırlattı! Fiyatları Görenler “Yok Artık” Dedirtti! Ayçiçek Yağı, Salça, Un, Pirinç;, Çay, Şeker, Peçete Neredeyse Yarı Fiyatına “Raflarda Son Ürünler!” mask
Tarım Kredi Market Hafta Sonu Füzesini Fırlattı! Fiyatları Görenler “Yok Artık” Dedirtti! Ayçiçek Yağı, Salça, Un, Pirinç;, Çay, Şeker, Peçete Neredeyse Yarı Fiyatına “Raflarda Son Ürünler!”
Tarım Kredi Markette Çılgın Perşembe İndirimi! Kuşbaşı Et, Sıvıyağ, Pirinç, Deterjan… Hapsi 4 TL, 13 TL, 22 TL, 39 TL... Market Market Gezmeyin, Arasanız da Bulamazsınız! mask
Tarım Kredi Markette Çılgın Perşembe İndirimi! Kuşbaşı Et, Sıvıyağ, Pirinç, Deterjan… Hapsi 4 TL, 13 TL, 22 TL, 39 TL... Market Market Gezmeyin, Arasanız da Bulamazsınız!
Tarım Kredi Market İndirim Bombasını Patlattı! İndirimli Fiyatlar Şok Etti! Ayçiçek Yağı, Un, Bakliyat Fiyatları Düştü! Yetişen Alıyor; Raflar Bomboş! mask
Tarım Kredi Market İndirim Bombasını Patlattı! İndirimli Fiyatlar Şok Etti! Ayçiçek Yağı, Un, Bakliyat Fiyatları Düştü! Yetişen Alıyor; Raflar Bomboş!
Tarım Kredi Market İndirim Füzesini Fırlattı! Fiyatları Görenler “Yok Artık” Dedirtti! Ayçiçek Yağı, Salça, Un, Pirinç;, Çay, Şeker, Peçete Neredeyse Yarı Fiyatı… Koşun, Yetişi, Alın… mask
Tarım Kredi Market İndirim Füzesini Fırlattı! Fiyatları Görenler “Yok Artık” Dedirtti! Ayçiçek Yağı, Salça, Un, Pirinç;, Çay, Şeker, Peçete Neredeyse Yarı Fiyatı… Koşun, Yetişi, Alın…
Migros'tan Büyük Ramazan İndirimi! Migros, A101, Şok Market Bakakaldı, İndirimleri Tek Tek Açıklandı! Kuyruklar Var, Stoklar Tükendi! Bedava Gibi... mask
Migros'tan Büyük Ramazan İndirimi! Migros, A101, Şok Market Bakakaldı, İndirimleri Tek Tek Açıklandı! Kuyruklar Var, Stoklar Tükendi! Bedava Gibi...
Tarım Kredi Market Çıldırdı! Ramazan da Öyle Bir Kampanya Yaptı ki; Tüm Vatandaş Sebze Meyveye Doyacak! Domates, Salatalık, Biber, Patates Fiyatları Düştü... mask
Tarım Kredi Market Çıldırdı! Ramazan da Öyle Bir Kampanya Yaptı ki; Tüm Vatandaş Sebze Meyveye Doyacak! Domates, Salatalık, Biber, Patates Fiyatları Düştü...
A101 Market Fiyatlarında İndirimi Gören Şok Oldu! Market Önünde İzdiham Var! Temel Gıdalarda, Salça, Meyve - Sebze, Kaşar Peyniri, Şampuan… “Resmen Bedava!” mask
A101 Market Fiyatlarında İndirimi Gören Şok Oldu! Market Önünde İzdiham Var! Temel Gıdalarda, Salça, Meyve - Sebze, Kaşar Peyniri, Şampuan… “Resmen Bedava!”
Tarım Kredi Market 5 litre Ayçiçek Yağlarında Çılgın İndirim Yaptı! Depo ve Raflar Ayçiçek Yağıyla Dolu! Ayçiçek Yağı Fiyatı 34 TL, 64 TL, 153 TL Düştü! İzdiham Var... mask
Tarım Kredi Market 5 litre Ayçiçek Yağlarında Çılgın İndirim Yaptı! Depo ve Raflar Ayçiçek Yağıyla Dolu! Ayçiçek Yağı Fiyatı 34 TL, 64 TL, 153 TL Düştü! İzdiham Var...
Tarım Kredi Market Zamlara Resti Çekti! Tuvalet Kağıdı 39 TL, Tavuk 56 TL, Bebek Bezi 54 Lira… BİM Market’le Yarışa Girdi! Raflar Boşalıyor… mask
Tarım Kredi Market Zamlara Resti Çekti! Tuvalet Kağıdı 39 TL, Tavuk 56 TL, Bebek Bezi 54 Lira… BİM Market’le Yarışa Girdi! Raflar Boşalıyor…
5 LT Ayçiçek Yağında Son İndirim! Sadece 3 Gün Geçerli Olacak; O Marketler Duyurdu! Koşun, Yetişin, Alın… Raflar Boşalıyor! mask
5 LT Ayçiçek Yağında Son İndirim! Sadece 3 Gün Geçerli Olacak; O Marketler Duyurdu! Koşun, Yetişin, Alın… Raflar Boşalıyor!
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