A101 Market Zamlara Elinin Tersiyle Çarptı! Resmen Yarı Fiyatına; Her Şey Bedavaya Satılıyor! 100 Liraya Torba Torba Alışveriş…

Her geçen gün daha çok artan zamlardan etkilenen ise doğrudan asgari ücretli çalışan vatandaş oluyor. İndirimlerini her hafta güncelleyen A101 market ise ekonomik alışveriş denilince akıllara ilk gelen marketlerden birisi oluyor. Müşterisine kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerini ulaştıran A101 Market, son indirimiyle ağızların açık kalmasına neden oldu. 7’den 70’e hitap eden indirimli ürünleriyle 5 Mayıs’a özel aktüel ürünlerini duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!