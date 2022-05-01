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01 May 2022 - 18:26

Survivor’un Eski Yarışmacısı Acun Medya’yı Yerden Yere Vurdu! Müdahale Edilmezse Ortalık Karışacak… Meğer Survivor’da…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan elenen Birsen Bekgöz’den öyle açıklamalar geldi ki, milyonlar şok içerisinde kaldı! Binlerce kişi tarafından “Acun Medya’yı yerden yere vurdu” yorumlarını alan Birsen Bekgöz’ün açıklamaları ortalığın karışmasına neden oldu! Meğer Survivor’da…