Survivor’un Eski Yarışmacısı Acun Medya’yı Yerden Yere Vurdu! Müdahale Edilmezse Ortalık Karışacak… Meğer Survivor’da…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan elenen Birsen Bekgöz’den öyle açıklamalar geldi ki, milyonlar şok içerisinde kaldı! Binlerce kişi tarafından “Acun Medya’yı yerden yere vurdu” yorumlarını alan Birsen Bekgöz’ün açıklamaları ortalığın karışmasına neden oldu! Meğer Survivor’da…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının ilk haftalarında elenen Birsen Bekgöz yarışmadan ayrılırken; hayranlarını derinden üzmüştü. Çok başarılı bir yarışmacı olmasına rağmen ekranlara veda eden Birsen Bekgöz, Twitter’ın ses odasında Acun Medya ve Survivor hakkında skandal açıklamalarda bulundu! Gözler Acun Ilıcalı’ya çevrilirken; Birsen Bekgöz’ün dedikleri ise sosyal medyayı ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.