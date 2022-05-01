Şeyma Subaşı Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! 26 Yaş Büyük Aşkından Sonra… Açıldı Saçıldı! “Boyun Kadar Çocuğu...”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, sapsarı bir bikini giyerek milyonları alevler içerisinde bıraktı. Birçok kişi ise Şeyma Subaşı’na tepkide bulunarak; “Boyun kadar çocuğun var!” yorumlarını yaptı. 26 yaş büyük bir iş insanıyla aşk yaşadığı ortaya çıkan Şeyma Subaşı, kalça ve sırt dekoltesi vererek; milyonların şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Ilıcalı’yla boşandıktan sonra ününe ün katan Şeyma Subaşı, İtalyan DJ Guido ile kısa bir aşk yaşamıştı. Çok geçmeden aşkı Mısırlı iş adamı Meeodo’da bulan Şeyma Subaşı, evlenme kararı bile almıştı. Meeodo’yla yaşadığı aşk serüveninde hamile kalan Şeyma Subaşı, çocuğunu düşürmüştü. Geçtiğimiz günlerde ayrılma kararı alan Şeyma Subaşı ve Meeodo’nun ardından Hakan Sabancı’yla aşk dedikodularına karışmıştı ama bu aşk iddialarının doğru olmadığını açıklamıştı. Şimdi ise 26 yaş büyük aşkıyla birlikte olduğu ortaya çıkan Şeyma Subaşı, tatil sezonunu erkenden açtı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.