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01 May 2022 - 21:36

Şeyma Subaşı Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! 26 Yaş Büyük Aşkından Sonra… Açıldı Saçıldı! “Boyun Kadar Çocuğu...”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, sapsarı bir bikini giyerek milyonları alevler içerisinde bıraktı. Birçok kişi ise Şeyma Subaşı’na tepkide bulunarak; “Boyun kadar çocuğun var!” yorumlarını yaptı. 26 yaş büyük bir iş insanıyla aşk yaşadığı ortaya çıkan Şeyma Subaşı, kalça ve sırt dekoltesi vererek; milyonların şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…