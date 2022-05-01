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01 May 2022 - 19:45

Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisinde Meryem Ayvayı Yedi! Her Şey Öğrenildi; Müge Anlı Bile Çözemez Deniyordu… “Yok Artık!”

TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Annenin Sırrıdır Çocuk’ta Meryem için hayat durdu! Adeta ayvayı yiyen Meryem’in büyük sırttı ortaya çıktı. Defne ve Sadun’un gerçekleri öğrenmesiyle birlikte ortalık karıştı. Birçok kişi ise “Müge Anlı bile çözemez bu olayı” diyordu ama son yaşanan olay şok etkisi yarattı! İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o olay…