Anasayfa/

Foto Galeri/

02 May 2022 - 21:22

Camdaki Kız Gülcihan Diziden Ayrıldı! Büyük Sağlık Sorunu... Hayranları Resmen Yasa Girdi! "Beyninde..." Devrim Yakut'a Ne Oldu?

Camdaki Kız dizisinin en sevilen karakterlerinden olan Gülcihan'a hayat veren Devrim Yakut'un diziden ayrıldığı haberi milyonları şoka soktu. Gerçek hayatta yaşadığı büyük sağlık sorunu tüm hayranlarını resmen yasa girdirdi. Devrim Yakut'a ne oldu?