- 02 May 2022 - 21:22

Camdaki Kız Gülcihan Diziden Ayrıldı! Büyük Sağlık Sorunu... Hayranları Resmen Yasa Girdi! "Beyninde..." Devrim Yakut'a Ne Oldu?

Camdaki Kız dizisinin en sevilen karakterlerinden olan Gülcihan'a hayat veren Devrim Yakut'un diziden ayrıldığı haberi milyonları şoka soktu. Gerçek hayatta yaşadığı büyük sağlık sorunu tüm hayranlarını resmen yasa girdirdi. Devrim Yakut'a ne oldu?

Bugüne kadar onlarca başarılı yapımda, oldukça başarılı işler çıkartan Devrim Yakut; son olarak Camdaki Kız dizisiyle hayranlarının yüzünü güldürmeyi başarmıştı. Mükemmel bir oyunculuk örneği sergileyerek takdir toplayan Yakut; diziden ayrıldı mı? 

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02 May 2022 - 21:22 - Yaşam

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