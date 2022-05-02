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02 May 2022 - 21:23

Survivor Ayşe Yüksel Yarışmaya Veda Ediyor! Ada Hayatı Artık Bitti, İstanbul Yolu Görüldü! Barış ve Evrim Kurtuldu...

Survivor All Star 2022 büyük bir hızla devam ediyor. Dün akşam (1 Mayıs 2022) son derece heyecanlı bir bölümle ekranlara gelen Survivor'da; gönüllüler ve ünlüler arasında her bölümde olduğu gibi nefes kesen bir mücadele yaşandı. Bu mücadelenin sonucunda 3.eleme adayı Ayşe Yüksel oldu. Bugün ortaya çıkanlar ise Ayşe Yüksel'in kaderini belirledi.