Survivor Ayşe Yüksel Yarışmaya Veda Ediyor! Ada Hayatı Artık Bitti, İstanbul Yolu Görüldü! Barış ve Evrim Kurtuldu...
Survivor All Star 2022 büyük bir hızla devam ediyor. Dün akşam (1 Mayıs 2022) son derece heyecanlı bir bölümle ekranlara gelen Survivor'da; gönüllüler ve ünlüler arasında her bölümde olduğu gibi nefes kesen bir mücadele yaşandı. Bu mücadelenin sonucunda 3.eleme adayı Ayşe Yüksel oldu. Bugün ortaya çıkanlar ise Ayşe Yüksel'in kaderini belirledi.
Her bir bölümüyle ayrı şekilde nefes kesip, heyecan uyandıran Survivor All Star 2022'de aşk, oyun, mücadele, entrika... Ne ararsanız bulmak mümkün. Son zamanların en heyecan verici sezonu olan 2022 sezonunda bu hafta yarışmaya veda eden isim Ayşe Yüksel olacak. İşte detaylar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.