Tarım Kredi Ucuzlukta BİM ve A101'i Geçti! Et, Süt, Tavuk, Ayçiçek Yağ Fiyatını Görenler İnanamayacak! Vatandaş Gerçekten Bayram Ediyor!
Son zamanlarda yaptığı kampanyalarla tüm dikkatleri üzerine çeken ve vatandaşların en sevdiği marketlerden birisi olan Tarım Kredi Market'ten Ramazan Bayramı için flaş bir hamle geldi ve diğer ucuzlukla anılan marketlerin tamamını sollayarak geride bıraktı.
Devlet desteğiyle kurulan ve organik gıda üzerinde duran Tarım Kredi Market; ucuzluğuyla birlikte tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Etten, süte, yumurtadan yağa kadar birçok üründe indirim altına imzasını atan Tarım Kredi Market; ucuz ürünleriyle bilinen BİM ve A101'i dahi geçti! İşte güncel fiyatlar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.