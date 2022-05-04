Tarım Kredi Ucuzlukta BİM ve A101'i Resti Çekti! Et, Süt, Tavuk, Ayçiçek Yağ Fiyatını Görenler İnanamayacak! Vatandaş Gerçekten Bayram Ediyor!

Devlet desteğiyle kurulan ve organik gıda üzerinde duran Tarım Kredi Market; ucuzluğuyla birlikte tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Etten, süte, yumurtadan yağa kadar birçok üründe indirim altına imzasını atan Tarım Kredi Market; ucuz ürünleriyle bilinen BİM ve A101'i dahi geçti! İşte güncel fiyatlar!

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