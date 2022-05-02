- 02 May 2022 - 17:57 G: 02 May 2022 - 18:07

Tarım Kredi'den Flaş Hamle! Bim ve A101 İzliyor, Rekor İndirim Yaptı! 5 Litre Yağ Fiyatına İnanamayacaksınız.... Et, Süt, Tavuk Yağ... Vatandaş Gerçekten Bayram Ediyor!

Son zamanlarda yaptığı kampanyalarla tüm dikkatleri üzerine çeken ve vatandaşların en sevdiği marketlerden birisi olan Tarım Kredi Market'ten Ramazan Bayramı için flaş bir hamle geldi ve diğer ucuzlukla anılan marketlerin tamamını sollayarak geride bıraktı.

Devlet desteğiyle kurulan ve organik gıda üzerinde duran Tarım Kredi Market; ucuzluğuyla birlikte tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Etten, süte, yumurtadan yağa kadar birçok üründe indirim altına imzasını atan Tarım Kredi Market; ucuz ürünleriyle bilinen BİM ve A101'i dahi geçti! İşte güncel fiyatlar! 

Detaylar ve tüm indirimler diğer sayfada!

02 May 2022 - 17:57 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
A101 Market Zamlara İnat İndirim Yaptı! Tüm Ürünlerde, Resmen Yarı Fiyatına Satışlar Başladı! 100 Liraya Torba Torba Alışveriş… mask
A101 Market Zamlara İnat İndirim Yaptı! Tüm Ürünlerde, Resmen Yarı Fiyatına Satışlar Başladı! 100 Liraya Torba Torba Alışveriş…
Tarım Kredi Market Hafta Sonu Füzesini Fırlattı! Fiyatları Görenler “Yok Artık” Dedirtti! Ayçiçek Yağı, Salça, Un, Pirinç;, Çay, Şeker, Peçete Neredeyse Yarı Fiyatına “Raflarda Son Ürünler!” mask
Tarım Kredi Market Hafta Sonu Füzesini Fırlattı! Fiyatları Görenler “Yok Artık” Dedirtti! Ayçiçek Yağı, Salça, Un, Pirinç;, Çay, Şeker, Peçete Neredeyse Yarı Fiyatına “Raflarda Son Ürünler!”
Tarım Kredi Markette Çılgın Perşembe İndirimi! Kuşbaşı Et, Sıvıyağ, Pirinç, Deterjan… Hapsi 4 TL, 13 TL, 22 TL, 39 TL... Market Market Gezmeyin, Arasanız da Bulamazsınız! mask
Tarım Kredi Markette Çılgın Perşembe İndirimi! Kuşbaşı Et, Sıvıyağ, Pirinç, Deterjan… Hapsi 4 TL, 13 TL, 22 TL, 39 TL... Market Market Gezmeyin, Arasanız da Bulamazsınız!
Tarım Kredi Market İndirim Bombasını Patlattı! İndirimli Fiyatlar Şok Etti! Ayçiçek Yağı, Un, Bakliyat Fiyatları Düştü! Yetişen Alıyor; Raflar Bomboş! mask
Tarım Kredi Market İndirim Bombasını Patlattı! İndirimli Fiyatlar Şok Etti! Ayçiçek Yağı, Un, Bakliyat Fiyatları Düştü! Yetişen Alıyor; Raflar Bomboş!
Tarım Kredi Market İndirim Füzesini Fırlattı! Fiyatları Görenler “Yok Artık” Dedirtti! Ayçiçek Yağı, Salça, Un, Pirinç;, Çay, Şeker, Peçete Neredeyse Yarı Fiyatı… Koşun, Yetişi, Alın… mask
Tarım Kredi Market İndirim Füzesini Fırlattı! Fiyatları Görenler “Yok Artık” Dedirtti! Ayçiçek Yağı, Salça, Un, Pirinç;, Çay, Şeker, Peçete Neredeyse Yarı Fiyatı… Koşun, Yetişi, Alın…
Migros'tan Büyük Ramazan İndirimi! Migros, A101, Şok Market Bakakaldı, İndirimleri Tek Tek Açıklandı! Kuyruklar Var, Stoklar Tükendi! Bedava Gibi... mask
Migros'tan Büyük Ramazan İndirimi! Migros, A101, Şok Market Bakakaldı, İndirimleri Tek Tek Açıklandı! Kuyruklar Var, Stoklar Tükendi! Bedava Gibi...
Tarım Kredi Market Çıldırdı! Ramazan da Öyle Bir Kampanya Yaptı ki; Tüm Vatandaş Sebze Meyveye Doyacak! Domates, Salatalık, Biber, Patates Fiyatları Düştü... mask
Tarım Kredi Market Çıldırdı! Ramazan da Öyle Bir Kampanya Yaptı ki; Tüm Vatandaş Sebze Meyveye Doyacak! Domates, Salatalık, Biber, Patates Fiyatları Düştü...
A101 Market Fiyatlarında İndirimi Gören Şok Oldu! Market Önünde İzdiham Var! Temel Gıdalarda, Salça, Meyve - Sebze, Kaşar Peyniri, Şampuan… “Resmen Bedava!” mask
A101 Market Fiyatlarında İndirimi Gören Şok Oldu! Market Önünde İzdiham Var! Temel Gıdalarda, Salça, Meyve - Sebze, Kaşar Peyniri, Şampuan… “Resmen Bedava!”
Tarım Kredi Market 5 litre Ayçiçek Yağlarında Çılgın İndirim Yaptı! Depo ve Raflar Ayçiçek Yağıyla Dolu! Ayçiçek Yağı Fiyatı 34 TL, 64 TL, 153 TL Düştü! İzdiham Var... mask
Tarım Kredi Market 5 litre Ayçiçek Yağlarında Çılgın İndirim Yaptı! Depo ve Raflar Ayçiçek Yağıyla Dolu! Ayçiçek Yağı Fiyatı 34 TL, 64 TL, 153 TL Düştü! İzdiham Var...
Tarım Kredi Market Zamlara Resti Çekti! Tuvalet Kağıdı 39 TL, Tavuk 56 TL, Bebek Bezi 54 Lira… BİM Market’le Yarışa Girdi! Raflar Boşalıyor… mask
Tarım Kredi Market Zamlara Resti Çekti! Tuvalet Kağıdı 39 TL, Tavuk 56 TL, Bebek Bezi 54 Lira… BİM Market’le Yarışa Girdi! Raflar Boşalıyor…
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Tarım Kredi'den Flaş Hamle! Bim ve A101 İzliyor, Rekor İndirim Yaptı! Et, Süt, Tavuk Yağ... Vatandaş Gerçekten Bayram Ediyor! mask
Tarım Kredi'den Flaş Hamle! Bim ve A101 İzliyor, Rekor İndirim Yaptı! Et, Süt, Tavuk Yağ... Vatandaş Gerçekten Bayram Ediyor!
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