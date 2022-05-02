Masumlar Apartmanı'nda Hikmet Baba Şoku! Diziye Veda Ediyor... Milyonlar Dondu Kaldı! 69. Bölümde Neler Olacağı Öğrenildi, İşte Video!

Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Tansel Öngel, Metin Coşkun ve Aslıhan Gürbüz'ün başrol oyuncusu olarak yer aldığı Masumlar Apartmanı'nda 3 bölüm sonra final yaşanacak. Milyonların uzun zamandır izlediği ve büyük bir merakla her bölümü iple çektiği Masumlar Apartmanı'nın bitmesi zaten büyük hüzün uyandırırken bir de Hikmet Baba ile ilgili yaşanan son gelişme herkesi daha da üzdü. İşte detaylar ve o video!

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