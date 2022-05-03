- 03 May 2022 - 22:44

Masumlar Apartmanı'nın Hikmet Babasından Kötü Haber! Diziye Veda Ediyor... Milyonlar Dondu Kaldı! 69. Bölümde Neler Olacağı Öğrenildi, İşte Video!

Büyük finalin yaklaştığı Masumlar Apartmanı'nda finale son 3 bölüm kala, izleyenlere resmen soğuk duş etkisi yaratıldı. Dizinin en sevilen karakterlerinden olan Hikmet Baba ile ilgili hayatını kaybettiği detay; milyonları resmen göz yaşlarına boğdu. Videosu yayınlandı.

Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Tansel Öngel, Metin Coşkun ve Aslıhan Gürbüz'ün başrol oyuncusu olarak yer aldığı Masumlar Apartmanı'nda 3 bölüm sonra final yaşanacak. Milyonların uzun zamandır izlediği ve büyük bir merakla her bölümü iple çektiği Masumlar Apartmanı'nın bitmesi zaten büyük hüzün uyandırırken bir de Hikmet Baba ile ilgili yaşanan son gelişme herkesi daha da üzdü. İşte detaylar ve o video! 

Detaylar diğer sayfada!

03 May 2022 - 22:44 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Survivor All-Star 95. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti? Evrim Mi, Ayşe Mi, Barış Mı, Gökhan Mı? Survivor 3 Mayıs 2022 94. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 95. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti? Evrim Mi, Ayşe Mi, Barış Mı, Gökhan Mı? Survivor 3 Mayıs 2022 94. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma Dizisinden Şok Eden Ayrılık! Artık Eda Ece Pılını Pırtını Topladı! Sözleşmesini Yaktı; Arkasına Bakmadı! Kriz Üzerine Kriz Yaşanıyor! Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisinden Şok Eden Ayrılık! Artık Eda Ece Pılını Pırtını Topladı! Sözleşmesini Yaktı; Arkasına Bakmadı! Kriz Üzerine Kriz Yaşanıyor! Neler Oluyor?
Gönül Dağı Dizisinde Asuman ve Ramazan'ın Aşkı Bitti! Nişanı Bozdular... Asuman’ın İhaneti Ortaya Çıktı! Ramazan’ın Hali Rıfat’tan Beter Olacak! Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dizisinde Asuman ve Ramazan'ın Aşkı Bitti! Nişanı Bozdular... Asuman’ın İhaneti Ortaya Çıktı! Ramazan’ın Hali Rıfat’tan Beter Olacak! Neler Oluyor?
Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut Ölümden Döndü! Büyük Sağlık Sorunu... Hayranları Resmen Yasa Girdi! "Beyninde..." Devrim Yakut'a Ne Oldu? mask
Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut Ölümden Döndü! Büyük Sağlık Sorunu... Hayranları Resmen Yasa Girdi! "Beyninde..." Devrim Yakut'a Ne Oldu?
Yasak Elma Dizisinden Şok Eden Ayrılık! Bu Senaryo Asla “Olmaz” Deniyordu Ama Çıkışı Verildi; Gözyaşları Sel Olup Akacak! Sağ Kolu, Canı Ciğeriydi… mask
Yasak Elma Dizisinden Şok Eden Ayrılık! Bu Senaryo Asla “Olmaz” Deniyordu Ama Çıkışı Verildi; Gözyaşları Sel Olup Akacak! Sağ Kolu, Canı Ciğeriydi…
Gönül Dağı'nda Asuman Şoku! Her Şey Netleşti, Artık Dizide Göremeyeceğiz! Yeni Projesi Ortaya Çıktı; Dizi Hayranları Resmen Çıldırdı! mask
Gönül Dağı'nda Asuman Şoku! Her Şey Netleşti, Artık Dizide Göremeyeceğiz! Yeni Projesi Ortaya Çıktı; Dizi Hayranları Resmen Çıldırdı!
ATV EDHO ve Kurtlar Vadisi İçin Son Duyurusunu Yaptı! Kadro Hazır, Çekimlere Ramak Var! Öyle İsimlerle Anlaştı Ki… mask
ATV EDHO ve Kurtlar Vadisi İçin Son Duyurusunu Yaptı! Kadro Hazır, Çekimlere Ramak Var! Öyle İsimlerle Anlaştı Ki…
Camdaki Kız Dizisinin Hayri’si Instagram’ı Yardı Geçti! “İzlemek İstemiyoruz!” Tepkilerde Arka Arkaya… “Yazıklar Olsun!” mask
Camdaki Kız Dizisinin Hayri’si Instagram’ı Yardı Geçti! “İzlemek İstemiyoruz!” Tepkilerde Arka Arkaya… “Yazıklar Olsun!”
ATV’den Skandal Final Kararı! Oyuncu Kadrosuna Yazık Oldu; Set Ekibi Paramparça Kaldı! Yine Olmadı, Yine Kazanamadı… mask
ATV’den Skandal Final Kararı! Oyuncu Kadrosuna Yazık Oldu; Set Ekibi Paramparça Kaldı! Yine Olmadı, Yine Kazanamadı…
Aziz Dizisi Yolun Sonunda; Fişinin Çekilmesine Ramak Var! Değişim Yapmak İstediler Ama Sonuç Hüsran… “Güle Güle!” mask
Aziz Dizisi Yolun Sonunda; Fişinin Çekilmesine Ramak Var! Değişim Yapmak İstediler Ama Sonuç Hüsran… “Güle Güle!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Tarım Kredi Ucuzlukta BİM ve A101'i Geçti! Et, Süt, Tavuk, Ayçiçek Yağ Fiyatını Görenler İnanamayacak! Vatandaş Gerçekten Bayram Ediyor! mask
Tarım Kredi Ucuzlukta BİM ve A101'i Geçti! Et, Süt, Tavuk, Ayçiçek Yağ Fiyatını Görenler İnanamayacak! Vatandaş Gerçekten Bayram Ediyor!
Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan'ın Annesini Görenler Hayran Kaldı! İlk Bakışta Arkadaşı ya da Kardeşi Sandılar! “Kadın Kızından Genç!” mask
Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan'ın Annesini Görenler Hayran Kaldı! İlk Bakışta Arkadaşı ya da Kardeşi Sandılar! “Kadın Kızından Genç!”
48’lik Songül Karlı 18’lik Genç Kızlara Resti Çekti! Öyle Bir Giyindi ki Görenler Hayran Kaldı! Oğlu Annesini Çok Kıskanacak... mask
48’lik Songül Karlı 18’lik Genç Kızlara Resti Çekti! Öyle Bir Giyindi ki Görenler Hayran Kaldı! Oğlu Annesini Çok Kıskanacak...
Demet Özdemir Düğün Arifesinde Kalça Dansıyla Nefesleri Kesti! Oğuzhan Koç Sinirden Ağlayacak! “Biraz Edep!” Twitter Yıkılıyor… mask
Demet Özdemir Düğün Arifesinde Kalça Dansıyla Nefesleri Kesti! Oğuzhan Koç Sinirden Ağlayacak! “Biraz Edep!” Twitter Yıkılıyor…
Masterchef Dilara Başaran’dan All Star Açıklaması! Yeni Sezonda Kaosa, Kıyamete, Kavgaya Hazır Olun! Mehmet Şefin Akrabasıydı… Neler Oluyor? mask
Masterchef Dilara Başaran’dan All Star Açıklaması! Yeni Sezonda Kaosa, Kıyamete, Kavgaya Hazır Olun! Mehmet Şefin Akrabasıydı… Neler Oluyor?
Yasak Elma Dizisinden Şok Eden Ayrılık! Artık Eda Ece Pılını Pırtını Topladı! Sözleşmesini Yaktı; Arkasına Bakmadı! Kriz Üzerine Kriz Yaşanıyor! Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisinden Şok Eden Ayrılık! Artık Eda Ece Pılını Pırtını Topladı! Sözleşmesini Yaktı; Arkasına Bakmadı! Kriz Üzerine Kriz Yaşanıyor! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status