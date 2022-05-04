- 04 May 2022 - 20:54

Masumlar Apartmanı'nın Hikmet Babasından Üzücü Haber! Diziye Veda Ediyor... Milyonlar Dondu Kaldı! 69. Bölümde Neler Olacağı Öğrenildi, İşte Video!

Büyük finalin yaklaştığı Masumlar Apartmanı'nda finale son 3 bölüm kala, izleyenlere resmen soğuk duş etkisi yaratıldı. Dizinin en sevilen karakterlerinden olan Hikmet Baba ile ilgili hayatını kaybettiği detay; milyonları resmen göz yaşlarına boğdu. Videosu yayınlandı.

Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Tansel Öngel, Metin Coşkun ve Aslıhan Gürbüz'ün başrol oyuncusu olarak yer aldığı Masumlar Apartmanı'nda 3 bölüm sonra final yaşanacak. Milyonların uzun zamandır izlediği ve büyük bir merakla her bölümü iple çektiği Masumlar Apartmanı'nın bitmesi zaten büyük hüzün uyandırırken bir de Hikmet Baba ile ilgili yaşanan son gelişme herkesi daha da üzdü. İşte detaylar ve o video! 

Detaylar diğer sayfada!

04 May 2022 - 20:54 Ankara- Yaşam

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