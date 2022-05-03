- 03 May 2022 - 08:27 G: 03 May 2022 - 08:44

Survivor Batuhan Adayı Yaktı Yıktı! Barış Murat Yağcı’nın Perde Arkasını Ortaya Çıkardı; Kılıçlar Kınından Çekildi! Meğer…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran ve bu yıl şampiyon olmayı hedefleyen Batuhan Karacakaya, sözleriyle adayı yaktı yıktı! Barış Murat Yağcı’nın perde arkasını ortaya çıkaran Survivor Batuhan, kılıçların kınından çekildiğini ve yakın zamanda büyük bir savaşın olacağını gösterdi. Meğer Barış Murat Yağcı…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümlerinde Barış Murat Yağcı bir anda oyunu terk etmiş ve psikolojik sorunları olduğunu dile getirmişti. Oyuna katılmak istemediğini dile getiren Yağcı, “Nisa böyle yapmaya devam ettikçe olmayacak” ifadesine yer vermişti. Bu olayların üzerinden Batuhan Karacakaya açtı ağzını yumdu gözünü! Öyle şeyler dedi ki..

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03 May 2022 - 08:27 - Gündem

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