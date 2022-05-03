- 03 May 2022 - 08:46 G: 03 May 2022 - 09:02

Gönül Dağı Dizisinde Ortalığı Karıştıran Yakınlaşma! Sarmaş Dolaş Halleri Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Yapımcı Büyük Şok İçinde…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde milyonlarca izleyicisini ikiye ayıran bir olay yaşandı. Ortalığı karıştıran bu yakınlaşma sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Sarmaş dolaş halleri ise seyircinin sinirlerini resmen zıplattı. Yapımcının büyük bir şok içerisinde kaldığı düşünülürken; yaşanan son dakika gelişmesi akılları başlardan aldı! Peki, neler oluyor?

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde milyonlarca izleyicisini ikiye ayıran bir olay yaşandı. Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu ve Ferdi Sancar gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi akşamları ekranlardaki yerini almıştı. Asuman ve Ramazan’ın nişanı, seyircilerin yüreklerini rahatlatmış; imkansız aşk sonunda gerçek olmuştu. Dizinin diğer iki sevgilisi ise milyonların ikiye ayrılmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 May 2022 - 08:46 - Gündem

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