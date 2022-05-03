Gönül Dağı Dizisinde Ortalığı Karıştıran Yakınlaşma! Sarmaş Dolaş Halleri Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Yapımcı Büyük Şok İçinde…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde milyonlarca izleyicisini ikiye ayıran bir olay yaşandı. Ortalığı karıştıran bu yakınlaşma sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Sarmaş dolaş halleri ise seyircinin sinirlerini resmen zıplattı. Yapımcının büyük bir şok içerisinde kaldığı düşünülürken; yaşanan son dakika gelişmesi akılları başlardan aldı! Peki, neler oluyor?
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde milyonlarca izleyicisini ikiye ayıran bir olay yaşandı. Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu ve Ferdi Sancar gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi akşamları ekranlardaki yerini almıştı. Asuman ve Ramazan’ın nişanı, seyircilerin yüreklerini rahatlatmış; imkansız aşk sonunda gerçek olmuştu. Dizinin diğer iki sevgilisi ise milyonların ikiye ayrılmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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03 May 2022 - 08:46 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.