ASKİ Ankara Su Kesintileri: 3 Mayıs 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 3 Mayıs 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ramazan Bayramı’nı coşkuyla kutlamaya devam eden Ankaralılar, bir yandan da su kesintilerinin etkisi altında kalıp, kalmayacağını merak ediyor. Ankaralıların bugün için beklediği cevap başkentin su sağlayıcısı ASKİ’den gelmiş bulunuyor. Peki, ASKİ 3 Mayıs Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 3 Mayıs Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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