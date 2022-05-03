3 Mayıs 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...
Ankara 3 Mayıs 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Ankara’da bir süredir devam eden şebeke altyapısı bakım ve iyileştirme çalışmaları, Ankaralıların elektrik kesintileri ile karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Ankaralıların merak ile takip ettiği bu elektrik kesintilerinin etki göstereceği bölgeler ise, bugün için de belli olmuş bulunuyor. Peki, 3 Mayıs Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 3 Mayıs Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…
Ankara’nın elektriklerini sağlamak ile görevli olan özel enerji şirketi Başkent EDAŞ, çalışmalarını bir süredir başkentin şebeke altyapısına yoğunlaştırmış bulunuyor. Bu çalışmalar esnasında elektrik şebekesi altyapısı bakım ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştiren Başkent EDAŞ, bu çalışmalarının ortaya çıkarabileceği elektrik kesintileri için başkentlileri sık sık uyarıyor. Başkent EDAŞ, Ramazan Bayramı’nın ikinci günü olan 3 Mayıs 2022 Salı günü için de bu uyarıları gerçekleştirmiş bulunuyor.
3 Mayıs Ankara’nın Hangi İlçelerinde, Nerelerinde Elektrik Kesintisi Yaşanacak?
Gerçekleştirdiği her elektrik şebekesi bakım ve iyileştirme çalışmaları için başkentlileri bilgilendirmeyi ihmal etmeyen Başkent EDAŞ, bu çalışmaların elektrik kesintileri oluşturacağı bölgeyi konum konum görmeye yarayan bir elektrik kesintileri haritası oluşturmuş bulunuyor. Bu haritayı kendi internet sitesi içerisinden başkentlilere sunan Başkent EDAŞ, Ankaralıların konuyla ilgili detaylı bir bilgiye kolaylıkla erişebilmesini sağlıyor. Bu kapsamda, 3 Mayıs 2022 Salı günü için Ankara’da gerçekleşecek bir elektrik kesintisinin olmadığı Başkent EDAŞ tarafından Ankaralılara bildirilmiş bulunuyor. Ramazan Bayramı nedeniyle elektrik altyapısı çalışmalarına ara veren Başkent EDAŞ, 5 Mayıs 2022 tarihine kadar herhangi bir elektrik altyapısı çalışması gerçekleştirmeyi düşünmüyor. Öte yandan olası bir arıza halinde Başkent EDAŞ’ın nöbetçi görevlileri, ALO 186 üzerinden alacakları arıza bildirimlerine müdahale etmek için hazırda bekliyor.
3 Mayıs Ankara’da Kesintiler Ne Kadar Sürecek, Elektrikler Saat Kaçta Geri Gelecek?
Ortaya çıkan her elektrik kesintisi için Ankaralıları muhakkak bilgilendiren Başkent EDAŞ, konuyla ilgili çalışmalarına karşı başkentlilerin önlem almasını talep ediyor. Çalışmalarını kendi mesai saati içerisinde gerçekleştiren Başkent EDAŞ, genellikle 8 saatlik elektrik kesintileri ortaya çıkarıyor.
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03 May 2022 - 09:04 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.