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03 May 2022 - 09:19

Survivor Barış Yolun Sonuna Geldi! Acun Medya’yla Sır Gibi Toplantı Yapıldı; Faiziyle Ödeyecek! Ya Nisa, Ya Ogeday… Artık Bitti!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da sağlık ve psikolojik sorunlar yaşayan Barış Murat Yağcı, yolun sonuna geldi! Acun Medya’yla toplantı yaparak; her şeyi açık açık konuştuğu ortaya çıkan Barış Murat Yağcı’nun ayrılmasının bedelini faiziyle ödemek zorunda kalacak. Ya Nisa, ya da Ogeday tarafından sıkıntı yaşayan Barış Murat Yağcı, artık bittiğini açıkladı! İşte merak edilen tüm detaylar…