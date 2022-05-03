Survivor Barış Yolun Sonuna Geldi! Acun Medya’yla Sır Gibi Toplantı Yapıldı; Faiziyle Ödeyecek! Ya Nisa, Ya Ogeday… Artık Bitti!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da sağlık ve psikolojik sorunlar yaşayan Barış Murat Yağcı, yolun sonuna geldi! Acun Medya’yla toplantı yaparak; her şeyi açık açık konuştuğu ortaya çıkan Barış Murat Yağcı’nun ayrılmasının bedelini faiziyle ödemek zorunda kalacak. Ya Nisa, ya da Ogeday tarafından sıkıntı yaşayan Barış Murat Yağcı, artık bittiğini açıkladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Heyecanı ve tansiyonu yüksek olan Survivor All Star yarışmasından 3. dokunulmazlık oyunu ekranlara gelmişti. Mavi takım oyunu kazanan taraf olurken; Kırmızı takımdan ise potaya giden isim Ayşe Yüksel olmuştu. Barış Murat Yağcı cephesindeki depremse milyonların ağzının açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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03 May 2022 - 09:19 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.