- 03 May 2022 - 18:43

Şeyma Subaşı 26 Yaş Büyük Aşkına Restini Çekti! Bikinisiyle Yürekleri Hoplattı; Nefesleri Kesti! “Boyun Kadar Kızın Var!” Tepkiler Yığınla…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, kendisinden 26 yaş büyük olan aşkına resti çekerek bikinisiyle şok bir paylaşımda bulundu! Yürekleri hoplatan güzel isim, hayranlarının nefeslerini kesti. Kızı Melisa’yı hatırlatan yorumlar yapılırken; binlerce takipçisi ise “Boyun kadar kızın var! Utan bunları paylaşmaktan” ifadesine yer verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Ilıcalı’yla yapmış olduğu evlilikle ün kazanan ve tüm Türkiye’ye adını duyuran Şeyma Subaşı, en son Mısırlı iş insanı Mohammed Al Saloussi ile yaşamış olduğu aşkı sonlandırmıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak ayrıldıklarını duyuran Şeyma Subaşı, 57 yaşındaki Mehmet Germiyangil’le anılmaya başlamıştı. Kısa bir süre önce kalpli bir paylaşım yaparak aşkını ilan eden Şeyma Subaşı, bikinili bir paylaşımda bulunarak; gündeme bomba gibi düştü! Peki, Şeyma Subaşı nasıl bir paylaşımda bulundu?

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03 May 2022 - 18:43 - Magazin

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