Seda Sayan’ın Yeni Kocasıyla Balayı Pozları Sinir Krizleri Yaşattı! “Oğlunun Derdine Düşsene!” Cici Baba Krizi Akıl Beyin Bırakmıyor…

Kısa bir süre önce İstanbul’da dünya evine giren Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten’e “Evet” demişti. 7 Mayıs’ta bir de Prag’ta düğün yapacak olan Seda Sayan’ın balayı tatiline gitmesi sosyal medyanın sallanmasına neden oldu. Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in düğünün olduğu sıralarda Seda Sayan’ın oğlu ise sevgilisi Miray Daner’le ciğer yemişti. Peki, Seda Sayan cephesinde neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!