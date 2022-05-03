- 03 May 2022 - 18:43

Seda Sayan’ın Yeni Kocasıyla Balayı Pozları Sinir Krizleri Yaşattı! “Oğlunun Derdine Düşsene!” Cici Baba Krizi Akıl Beyin Bırakmıyor…

Son zamanların en çok gündeme gelen isimlerinden biri olan Seda Sayan, milyonlara büyük bir şok yaşattı! Yeni kocasıyla balayına çıkan Seda Sayan’ın pozları tepkileri arka arkaya getirdi. Oğluyla büyük bir kriz yaşadığı bilinen Seda Sayan’ın balayı paylaşımları takipçilerinden; “Oğlunun derdine düşsene” yorumlarını aldı. Cici baba kriziyle uğraşan Seda Sayan, son noktayı resmen koydu! İşte merak edilen tüm detaylar…miray da

Kısa bir süre önce İstanbul’da dünya evine giren Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten’e “Evet” demişti. 7 Mayıs’ta bir de Prag’ta düğün yapacak olan Seda Sayan’ın balayı tatiline gitmesi sosyal medyanın sallanmasına neden oldu. Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in düğünün olduğu sıralarda Seda Sayan’ın oğlu ise sevgilisi Miray Daner’le ciğer yemişti. Peki, Seda Sayan cephesinde neler oluyor?

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03 May 2022 - 18:43 - Magazin

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