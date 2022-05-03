Seda Sayan’ın Yeni Kocasıyla Balayı Pozları Sinir Krizleri Yaşattı! “Oğlunun Derdine Düşsene!” Cici Baba Krizi Akıl Beyin Bırakmıyor…
Son zamanların en çok gündeme gelen isimlerinden biri olan Seda Sayan, milyonlara büyük bir şok yaşattı! Yeni kocasıyla balayına çıkan Seda Sayan’ın pozları tepkileri arka arkaya getirdi. Oğluyla büyük bir kriz yaşadığı bilinen Seda Sayan’ın balayı paylaşımları takipçilerinden; “Oğlunun derdine düşsene” yorumlarını aldı. Cici baba kriziyle uğraşan Seda Sayan, son noktayı resmen koydu! İşte merak edilen tüm detaylar…miray da
Kısa bir süre önce İstanbul’da dünya evine giren Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten’e “Evet” demişti. 7 Mayıs’ta bir de Prag’ta düğün yapacak olan Seda Sayan’ın balayı tatiline gitmesi sosyal medyanın sallanmasına neden oldu. Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in düğünün olduğu sıralarda Seda Sayan’ın oğlu ise sevgilisi Miray Daner’le ciğer yemişti. Peki, Seda Sayan cephesinde neler oluyor?
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03 May 2022 - 18:43 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.