Hande Erçel ve Kaan Yıldırım Aşkı Başladığı Gibi Bitti! Tekmeyi Bastı, O İsimle Yeni Bir Sayfaya Açıyor! “Kerem Yine Çaresiz Kaldın!”
Gündemin kuşkusuz en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan Hande Erçel, Kaan Yıldırım’la aşk yaşadığını kısa bir süre önce doğrulamıştı. Hande Erçel ve Kaan Yıldırım aşkının bittiği ise gündeme bomba gibi düştü! Hande Erçel’in Kaan Yıldırım’a tekmeyi bastığı ve o isimle yeni bir aşka yelken açtığı konuşulmaya başlandı. Hande Erçel’in eski sevgilisi Kerem Bürsin’e ise yorumlar gırla geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, dizinin ilk sezonunda bir aşk yaşamaya başlamışlardı. Uzun bir aşk yaşayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, geçtiğimiz aylarda ayrılma kararı almıştı. Hande Erçel ise Kaan Yıldırım’la yeni bir aşka yelken açmıştı ama bu aşkın çok uzun sürmediği ortaya çıktı! Hande Erçel’in bambaşka bir isimle anılması, sevenlerinde büyük bir şok yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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03 May 2022 - 18:43 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.