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03 May 2022 - 18:43

Hande Erçel ve Kaan Yıldırım Aşkı Başladığı Gibi Bitti! Tekmeyi Bastı, O İsimle Yeni Bir Sayfaya Açıyor! “Kerem Yine Çaresiz Kaldın!”

Gündemin kuşkusuz en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan Hande Erçel, Kaan Yıldırım’la aşk yaşadığını kısa bir süre önce doğrulamıştı. Hande Erçel ve Kaan Yıldırım aşkının bittiği ise gündeme bomba gibi düştü! Hande Erçel’in Kaan Yıldırım’a tekmeyi bastığı ve o isimle yeni bir aşka yelken açtığı konuşulmaya başlandı. Hande Erçel’in eski sevgilisi Kerem Bürsin’e ise yorumlar gırla geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…