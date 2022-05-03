Survivor All Star'da Kim Elendi? Survivor 3 Mayıs Hangi Yarışmacı Gitti... Sude Mi, Ayşe Mi, Evrim Mi, Barış Mı? SMS Sıralaması İle Survivor'da Hangi İsim Veda Etti?
Dünyanın fenomen programı Survivor, 2022 sezonunda All Star konsepti ile devam ediyor. Türkiye’de yayınlanmaya devam ediyor. Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen çekimler, giderek finale yaklaşıyor. Yeni bölümleriyle ekranlara gelmekte olan Survivor All Star’a ait canlı yayın linki ve son bölüm fragmanı haberimizde.
Survivor All Star, 3 Mayıs 2022 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.
Ekranların en heyecanlı yarışma formatı olan Survivor All-Star 2022 yarışması, yeni bölümleri ile şampiyon arayışını sürdürüyor. Bu hafta bir eleme daha gerçekleştirecek olan Survivor All-Star 2022 yarışmasında eleme potasına giren isimler ise, herkesin aklını başından alıyor. Öte yandan eleme gününün gelip çattığı Survivor All-Star 2022 yarışmasında elenecek olan isim de yavaş yavaş netleşiyor. Peki, Survivor All Star'da kim elendi? Survivor 3 Mayıs hangi yarışmacı gitti? SMS sıralaması ile Survivor'da hangi isim veda etti? İşte. Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…
Bu Gece Büyük Eleme Var...
Eleme Adayları: Sude, Ayşe, Evrim ve Barış oldu... SMS Oylarında en düşük oy alan yarışmacı bugün adaya veda edecek.
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03 May 2022 - 22:53 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.