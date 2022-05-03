Survivor All Star'da Kim Elendi? Survivor 3 Mayıs Hangi Yarışmacı Gitti... Sude Mi, Ayşe Mi, Evrim Mi, Barış Mı? SMS Sıralaması İle Survivor'da Hangi İsim Veda Etti?

Survivor All Star, 3 Mayıs 2022 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların en heyecanlı yarışma formatı olan Survivor All-Star 2022 yarışması, yeni bölümleri ile şampiyon arayışını sürdürüyor. Bu hafta bir eleme daha gerçekleştirecek olan Survivor All-Star 2022 yarışmasında eleme potasına giren isimler ise, herkesin aklını başından alıyor. Öte yandan eleme gününün gelip çattığı Survivor All-Star 2022 yarışmasında elenecek olan isim de yavaş yavaş netleşiyor. Peki, Survivor All Star'da kim elendi? Survivor 3 Mayıs hangi yarışmacı gitti? SMS sıralaması ile Survivor'da hangi isim veda etti? İşte. Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Bu Gece Büyük Eleme Var...

Eleme Adayları: Sude, Ayşe, Evrim ve Barış oldu... SMS Oylarında en düşük oy alan yarışmacı bugün adaya veda edecek.

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