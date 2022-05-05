İbo Show’da İbrahim Tatlıses Çileden Çıktı! Konuğunu Kovdu; “Sen Bir Terbiyesizsin!” Sözleri Ortalığı İnletti! Yapım Ekibi Devreye Girdi…
Star TV ekranlarının reyting rekortmeni programı İbo Show’un izleyicisi büyük şoku ekran başında yaşadı! İbrahim Tatlıses’in yayın sırasında çileden çıkması ve gözyaşlarına boğulması ağızların açık kalmasına neden oldu! Konuğunu kovan İbrahim Tatlıses, üzerine bir de “Sen bir terbiyesizsin” deyince ortalık karıştı! Yapım ekibinin araya girmesiyle şok üzerine şok yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Her hafta Çarşamba akşamları ekranlara gelen İbo Show’da farklı farklı konuklar ağırlanıyor. Konukların olay yaratan açıklamaları gündemde yerini bulurken; kulakların pası ise söylenen şarkılarla siliniyor. Her bir konuğuna ayrı bir önem veren İbrahim Tatlıses’in İbo Show’un ekranlara gelen 40. bölümde konuğuna dedikleri milyonların dumur olmasına neden oldu! Peki, İbo Show’da neler oldu?
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05 May 2022 - 11:59 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.