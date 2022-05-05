İbo Show’da İbrahim Tatlıses Çileden Çıktı! Konuğunu Kovdu; “Sen Bir Terbiyesizsin!” Sözleri Ortalığı İnletti! Yapım Ekibi Devreye Girdi…

Her hafta Çarşamba akşamları ekranlara gelen İbo Show’da farklı farklı konuklar ağırlanıyor. Konukların olay yaratan açıklamaları gündemde yerini bulurken; kulakların pası ise söylenen şarkılarla siliniyor. Her bir konuğuna ayrı bir önem veren İbrahim Tatlıses’in İbo Show’un ekranlara gelen 40. bölümde konuğuna dedikleri milyonların dumur olmasına neden oldu! Peki, İbo Show’da neler oldu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!