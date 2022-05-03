Her burcun karakteri gereği sahip oldukları sinir ve öfkelenme seviyeleri bir olamıyor. Bu listede yer alan burçlar ise, sürekli olarak gergin ve stresli olmak ile birlikte barut fıçısı gibi bir öfkeye sahip oluyor. Peki, aşırı gergin ve stresli olan burçlar hangisidir? İşte barut fıçısı gibi sinirli olan o burçlar…