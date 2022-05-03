Alişan ve Kardeşinin Eşi Sosyal Medyayı Salladı! Merve Tektaş Öyle Bir Şey Dedi Ki, İçler Sızım Sızım Sızladı!

Geçtiğimiz temmuz ayında kaybettiği kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş’ın acısını yüreğinde taşıdığını sık sık dile getiren ünlü şarkıcı ve sunucu Alişan, geçtiğimiz gün bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda kardeşi Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş’ı övgülere boğan Alişan, Merve Tektaş’tan adeta yürekleri dağlayacak bir cevap aldı! Peki, Alişan ne paylaştı? Alişan kardeşinin eşi Merve Tektaş ile ilgili ne dedi? Merve Tektaş, Alişan’ın gönderisine ne yorum yaptı? İşte, detaylar…

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