Alişan ve Kardeşinin Eşi Sosyal Medyayı Salladı! Merve Tektaş Öyle Bir Şey Dedi Ki, İçler Sızım Sızım Sızladı!
Geçtiğimiz temmuz ayında kaybettiği kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş’ın acısını yüreğinde taşıdığını sık sık dile getiren ünlü şarkıcı ve sunucu Alişan, geçtiğimiz gün bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda kardeşi Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş’ı övgülere boğan Alişan, Merve Tektaş’tan adeta yürekleri dağlayacak bir cevap aldı! İşte detaylar...
Geçtiğimiz temmuz ayında kaybettiği kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş’ın acısını yüreğinde taşıdığını sık sık dile getiren ünlü şarkıcı ve sunucu Alişan, geçtiğimiz gün bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda kardeşi Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş’ı övgülere boğan Alişan, Merve Tektaş’tan adeta yürekleri dağlayacak bir cevap aldı! Peki, Alişan ne paylaştı? Alişan kardeşinin eşi Merve Tektaş ile ilgili ne dedi? Merve Tektaş, Alişan’ın gönderisine ne yorum yaptı? İşte, detaylar…
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03 May 2022 - 11:29 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.