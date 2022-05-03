Aziz Dizisi Yolun Sonunda; Fişinin Çekilmesine Ramak Var! Değişim Yapmak İstediler Ama Sonuç Hüsran… “Güle Güle!”

Show TV ekranlarının yoğun bir ilgiyle takip edilen yapımlarından biri olan Aziz dizisi, son zamanlarda yaşadığı ciddi reyting kayıpları nedeniyle seyircisini endişelendirmeye başladı. Herkesin ikinci sezonuna kesin gözüyle baktığı Aziz dizisinin final iddiaları ile gündeme gelmesi ise, televizyon izleyicisini adeta şoke etti. Konuyla ilgili iddialara ve ikinci sezonun yayınlanıp yayınlanmayacağını yanıt ise, Aziz dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım’dan geldi. Peki, Aziz dizisinde neler oluyor? Aziz dizisi bitiyor mu, final yapacak mı? Aziz dizisi 2. sezonu olacak mı, ne zaman? İşte, detaylar…

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