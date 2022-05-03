Aziz Dizisi Yolun Sonunda; Fişinin Çekilmesine Ramak Var! Değişim Yapmak İstediler Ama Sonuç Hüsran… “Güle Güle!”
Show TV ekranlarının yoğun bir ilgiyle takip edilen yapımlarından biri olan Aziz dizisi, son zamanlarda yaşadığı ciddi reyting kayıpları nedeniyle seyircisini endişelendirmeye başladı. Herkesin ikinci sezonuna kesin gözüyle baktığı Aziz dizisinin final iddiaları ile gündeme gelmesi ise, televizyon izleyicisini adeta şoke etti. İşte Aziz Dizisinden son detaylar ve final söylentilerinin detayları...
Show TV ekranlarının yoğun bir ilgiyle takip edilen yapımlarından biri olan Aziz dizisi, son zamanlarda yaşadığı ciddi reyting kayıpları nedeniyle seyircisini endişelendirmeye başladı. Herkesin ikinci sezonuna kesin gözüyle baktığı Aziz dizisinin final iddiaları ile gündeme gelmesi ise, televizyon izleyicisini adeta şoke etti. Konuyla ilgili iddialara ve ikinci sezonun yayınlanıp yayınlanmayacağını yanıt ise, Aziz dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım’dan geldi. Peki, Aziz dizisinde neler oluyor? Aziz dizisi bitiyor mu, final yapacak mı? Aziz dizisi 2. sezonu olacak mı, ne zaman? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
03 May 2022 - 11:54 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.