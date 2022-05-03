Aleyna Tilki ve Gülşen’e Hayatlarının Fırsatı! Öyle Bir Teklif Geldi Ki, Dünyanın En Zengini Olacaklar! Dudaklar Uçukluyor…

Son dönemlerinin en popüler isimleri olan Gülşen ve Aleyna Tilki’nin konserden konsere projeden projeye koştuğu şu günlerde tüm magazin takipçileri de iki ismi odak noktası haline getirdi. Ne giydiklerinden ne kadar kazandıklarına kadar merak ile takip edilen isimler haline gelmiş olan Gülşen ve Aleyna Tilki’nin aylık kazançları ve yeni işleri için attıkları imzanın değeri ise, herkesin dudaklarını uçuklatmaya yetti! Peki, Gülşen ve Aleyna Tilki ne kadar kazanıyor? Gülşen ve Aleyna Tilki’nin aylık kazancı ne kadar, kaç TL? işte, detaylar…

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