Aleyna Tilki ve Gülşen’e Hayatlarının Fırsatı! Öyle Bir Teklif Geldi Ki, Dünyanın En Zengini Olacaklar! Dudaklar Uçukluyor…
Son dönemlerinin en popüler isimleri olan Gülşen ve Aleyna Tilki’nin konserden konsere projeden projeye koştuğu şu günlerde tüm magazin takipçileri de iki ismi odak noktası haline getirdi. Ne giydiklerinden ne kadar kazandıklarına kadar merak ile takip edilen isimler haline gelmiş olan Gülşen ve Aleyna Tilki ile ilgili son detaylar haberimizde...
Son dönemlerinin en popüler isimleri olan Gülşen ve Aleyna Tilki’nin konserden konsere projeden projeye koştuğu şu günlerde tüm magazin takipçileri de iki ismi odak noktası haline getirdi. Ne giydiklerinden ne kadar kazandıklarına kadar merak ile takip edilen isimler haline gelmiş olan Gülşen ve Aleyna Tilki’nin aylık kazançları ve yeni işleri için attıkları imzanın değeri ise, herkesin dudaklarını uçuklatmaya yetti! Peki, Gülşen ve Aleyna Tilki ne kadar kazanıyor? Gülşen ve Aleyna Tilki’nin aylık kazancı ne kadar, kaç TL? işte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
03 May 2022 - 11:56 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.