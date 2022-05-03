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03 May 2022 - 22:50

Mahkum Dizisinde Avukat Cemre’nin Üzeri Karalandı! Diziye Geri Gelmesinden Vazgeçildi… Geleceği Konuşuluyordu, Yıkım Yaşandı!

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum’da değişiklikler arka arkaya yaşanıyor. Avukat Cemre karakteriyle adını milyonlara duyuran Seray Kaya’nın üzeri resmen karalandı! Yerine gelen bomba isimse Mahkum dizisinde köklü değişikliklere imzasını attı. Avukat Cemre’nin yeniden ekranlara döneceği konuşuluyordu ama yıkım resmen yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…