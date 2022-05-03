- 03 May 2022 - 22:50 G: 03 May 2022 - 22:51

Mahkum Dizisinde Avukat Cemre’nin Üzeri Karalandı! Diziye Geri Gelmesinden Vazgeçildi… Geleceği Konuşuluyordu, Yıkım Yaşandı!

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum’da değişiklikler arka arkaya yaşanıyor. Avukat Cemre karakteriyle adını milyonlara duyuran Seray Kaya’nın üzeri resmen karalandı! Yerine gelen bomba isimse Mahkum dizisinde köklü değişikliklere imzasını attı. Avukat Cemre’nin yeniden ekranlara döneceği konuşuluyordu ama yıkım resmen yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova, Hakan Karsak, Tugay Mercan ve Hayal Köseoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Mahkum dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Avukat Cemre’nin ölümü Mahkum dizisinin izleyicisinin isyan etmesine neden olmuştu. İlk davasını kazanamadan hayata gözlerini yuman Avukat Cemre’nin son sözü Savcı Fırat’a “Seni seviyorum” olmuştu. Peki, Avukat Cemre’nin yerine kim geldi?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

03 May 2022 - 22:50 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Camdaki Kız Dizisinin Hayri’si Büyük Tepki Gördü! Sosyal Medya Ayakta... “İzlemek İstemiyoruz!” Tepkilerde Arka Arkaya… “Yazıklar Olsun!” mask
Camdaki Kız Dizisinin Hayri’si Büyük Tepki Gördü! Sosyal Medya Ayakta... “İzlemek İstemiyoruz!” Tepkilerde Arka Arkaya… “Yazıklar Olsun!”
Masumlar Apartmanı'nın Hikmet Babasından Kötü Haber! Diziye Veda Ediyor... Milyonlar Dondu Kaldı! 69. Bölümde Neler Olacağı Öğrenildi, İşte Video! mask
Masumlar Apartmanı'nın Hikmet Babasından Kötü Haber! Diziye Veda Ediyor... Milyonlar Dondu Kaldı! 69. Bölümde Neler Olacağı Öğrenildi, İşte Video!
Survivor All-Star 95. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti? Evrim Mi, Ayşe Mi, Barış Mı, Gökhan Mı? Survivor 3 Mayıs 2022 94. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 95. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti? Evrim Mi, Ayşe Mi, Barış Mı, Gökhan Mı? Survivor 3 Mayıs 2022 94. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma Dizisinden Şok Eden Ayrılık! Artık Eda Ece Pılını Pırtını Topladı! Sözleşmesini Yaktı; Arkasına Bakmadı! Kriz Üzerine Kriz Yaşanıyor! Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisinden Şok Eden Ayrılık! Artık Eda Ece Pılını Pırtını Topladı! Sözleşmesini Yaktı; Arkasına Bakmadı! Kriz Üzerine Kriz Yaşanıyor! Neler Oluyor?
Gönül Dağı Dizisinde Asuman ve Ramazan'ın Aşkı Bitti! Nişanı Bozdular... Asuman’ın İhaneti Ortaya Çıktı! Ramazan’ın Hali Rıfat’tan Beter Olacak! Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dizisinde Asuman ve Ramazan'ın Aşkı Bitti! Nişanı Bozdular... Asuman’ın İhaneti Ortaya Çıktı! Ramazan’ın Hali Rıfat’tan Beter Olacak! Neler Oluyor?
Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut Ölümden Döndü! Büyük Sağlık Sorunu... Hayranları Resmen Yasa Girdi! "Beyninde..." Devrim Yakut'a Ne Oldu? mask
Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut Ölümden Döndü! Büyük Sağlık Sorunu... Hayranları Resmen Yasa Girdi! "Beyninde..." Devrim Yakut'a Ne Oldu?
Yasak Elma Dizisinden Şok Eden Ayrılık! Bu Senaryo Asla “Olmaz” Deniyordu Ama Çıkışı Verildi; Gözyaşları Sel Olup Akacak! Sağ Kolu, Canı Ciğeriydi… mask
Yasak Elma Dizisinden Şok Eden Ayrılık! Bu Senaryo Asla “Olmaz” Deniyordu Ama Çıkışı Verildi; Gözyaşları Sel Olup Akacak! Sağ Kolu, Canı Ciğeriydi…
Gönül Dağı'nda Asuman Şoku! Her Şey Netleşti, Artık Dizide Göremeyeceğiz! Yeni Projesi Ortaya Çıktı; Dizi Hayranları Resmen Çıldırdı! mask
Gönül Dağı'nda Asuman Şoku! Her Şey Netleşti, Artık Dizide Göremeyeceğiz! Yeni Projesi Ortaya Çıktı; Dizi Hayranları Resmen Çıldırdı!
ATV EDHO ve Kurtlar Vadisi İçin Son Duyurusunu Yaptı! Kadro Hazır, Çekimlere Ramak Var! Öyle İsimlerle Anlaştı Ki… mask
ATV EDHO ve Kurtlar Vadisi İçin Son Duyurusunu Yaptı! Kadro Hazır, Çekimlere Ramak Var! Öyle İsimlerle Anlaştı Ki…
ATV’den Skandal Final Kararı! Oyuncu Kadrosuna Yazık Oldu; Set Ekibi Paramparça Kaldı! Yine Olmadı, Yine Kazanamadı… mask
ATV’den Skandal Final Kararı! Oyuncu Kadrosuna Yazık Oldu; Set Ekibi Paramparça Kaldı! Yine Olmadı, Yine Kazanamadı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Hande Erçel’in Tek Bir Çantasının Fiyatı Dudak Uçuklattı! Türk Lirasını Unuttu; Her Şeyi Euro Olarak Alıyor! Ev, Araba Hatta Arsa Değerinde… mask
Hande Erçel’in Tek Bir Çantasının Fiyatı Dudak Uçuklattı! Türk Lirasını Unuttu; Her Şeyi Euro Olarak Alıyor! Ev, Araba Hatta Arsa Değerinde…
Hadise Kocası Mehmet Dinçerler’e Resti Çekti! Minileri Giydi; Pozuyla Alev Alev Yaktı! Hem Bacak, Hem de… “İçimiz Yandı!” mask
Hadise Kocası Mehmet Dinçerler’e Resti Çekti! Minileri Giydi; Pozuyla Alev Alev Yaktı! Hem Bacak, Hem de… “İçimiz Yandı!”
Hadise ve Mehmet Dinçerler Meğer Gizlice Evlenmişler! Hadise’ye Görümce Darbesi Geldi, Kuralları Çiğnedi! Son Görsel Her Şeyi Açık Etti… mask
Hadise ve Mehmet Dinçerler Meğer Gizlice Evlenmişler! Hadise’ye Görümce Darbesi Geldi, Kuralları Çiğnedi! Son Görsel Her Şeyi Açık Etti…
Oğuzhan Koç’un Eski Aşkından Direk Dansı Şov! Zeynep Koçak Son Haliyle Adeta Büyüledi! “Aman Demet Özdemir Görmesin!” mask
Oğuzhan Koç’un Eski Aşkından Direk Dansı Şov! Zeynep Koçak Son Haliyle Adeta Büyüledi! “Aman Demet Özdemir Görmesin!”
Alişan’ın Eşi Buse Varol Minicik Kıyafetiyle Fizik Şov Yaptı! 32 Beden Hali Akılları Başlardan Aldı! “Alişan Kıskançlıktan Delirecek!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Minicik Kıyafetiyle Fizik Şov Yaptı! 32 Beden Hali Akılları Başlardan Aldı! “Alişan Kıskançlıktan Delirecek!”
Niran Ünsal’dan Sevenleri Üzen Haber! Başına Gelenler Herkesi Üzdü... Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Son Durumu… mask
Niran Ünsal’dan Sevenleri Üzen Haber! Başına Gelenler Herkesi Üzdü... Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Son Durumu…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status