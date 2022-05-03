Mahkum Dizisinde Avukat Cemre’nin Üzeri Karalandı! Yerine Öyle Bir İsimle Anlaşma Yapıldı Ki… Geri Geleceği Konuşuluyordu, Yıkım Yaşandı!
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum’da değişiklikler arka arkaya yaşanıyor. Avukat Cemre karakteriyle adını milyonlara duyuran Seray Kaya’nın üzeri resmen karalandı! Yerine gelen bomba isimse Mahkum dizisinde köklü değişikliklere imzasını attı. Avukat Cemre’nin yeniden ekranlara döneceği konuşuluyordu ama yıkım resmen yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova, Hakan Karsak, Tugay Mercan ve Hayal Köseoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Mahkum dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Avukat Cemre’nin ölümü Mahkum dizisinin izleyicisinin isyan etmesine neden olmuştu. İlk davasını kazanamadan hayata gözlerini yuman Avukat Cemre’nin son sözü Savcı Fırat’a “Seni seviyorum” olmuştu. Peki, Avukat Cemre’nin yerine kim geldi?
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03 May 2022 - 12:02 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.