- 03 May 2022 - 12:10 G: 03 May 2022 - 12:14

Hadise Kocası Mehmet Dinçerler’e Resti Çekti! Minileri Giydi; Pozuyla Alev Alev Yaktı! Hem Bacak, Hem de… “İçimiz Yandı!”

Güzelliğiyle ve aşk hayatıyla gündemin konuşulan ismi olan Hadise, minili paylaşımıyla “Mehmet Dinçerler’e resti çekmiş” dedirtti! Sahne pozuyla alev alev yakan Hadise, hem bacak dekoltesiyle hem de göğüs dekoltesiyle; milyonların ağzını açık bıraktı. İşte milyonlara; “İçimizi yaktın be Hadise” yorumlarını yaptıran o paylaşım...

Geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler’den evlenme teklifi alan Hadise, 3 milyon liralık yüzüğünü hayranlarıyla paylaşmış ve “Evet” dediğini duyurmuştu. Nişan törenini sessiz sedasız yapan Hadise, törende çalışanlara sözleşme imzalatmış ve hiçbir görselin dışarı çıkmamasını amaçlamıştı. İstanbul konserinde nişan pozlarını paylaşan Hadise, kısa bir süre önce nikah masasına oturmuştu. Nikahtan sonra ilk kez sahneye çıkacak olan Hadise’nin minicik bir elbise giymesi ise şok üzerine şok yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 May 2022 - 12:10 - Magazin

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