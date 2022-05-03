Survivor Nisa Hastanelik Oldu; Murat Ceylan Mosmor Oldu! Ogeday Girişken Hıçkırıklara Boğuldu; Sağlık Durumu İç Açıcı Değil…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da sakatlıklarla dolu bir sezon yaşanıyor. Birçok yarışmacının yarışma hayatını bitiren bir sakatlık yaşayan Nisa Bölükbaşı, iddialara göre hastanelik oldu. Murat Ceylan’ın bile mosmor olduğu bu sakatlık sevgilisi Ogedya Girişken’i hıçkırıklara boğdu! Sağlık durumunun ise hiç iç açıcı olmadığı gündeme taşındı! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Dokunulmazlık mücadelesi içine giren Mavi takım ve Kırmızı takım tüm çabalarını gösterdiler. Mavi takım oyuncusu olan Nisa Bölükbaşı’nın yaşamış olduğu sakatlık sonrasında apar topar hastaneye kaldırıldığı konuşulmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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03 May 2022 - 12:13 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.