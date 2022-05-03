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03 May 2022 - 12:13

Survivor Nisa Hastanelik Oldu; Murat Ceylan Mosmor Oldu! Ogeday Girişken Hıçkırıklara Boğuldu; Sağlık Durumu İç Açıcı Değil…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da sakatlıklarla dolu bir sezon yaşanıyor. Birçok yarışmacının yarışma hayatını bitiren bir sakatlık yaşayan Nisa Bölükbaşı, iddialara göre hastanelik oldu. Murat Ceylan’ın bile mosmor olduğu bu sakatlık sevgilisi Ogedya Girişken’i hıçkırıklara boğdu! Sağlık durumunun ise hiç iç açıcı olmadığı gündeme taşındı! Peki, neler oluyor?