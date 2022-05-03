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03 May 2022 - 12:19

Hande Erçel’in Tek Bir Çantasının Fiyatı Dudak Uçuklattı! Türk Lirasını Unuttu; Her Şeyi Euro Olarak Alıyor! Ev, Araba Hatta Arsa Değerinde…

En son Sen Çal Kapımı dizisinde rol aldığı Eda karakteriyle milyonların dikkatini üzerine çeken Hande Erçel’in tek bir çantası için ödediği ücret akılları yerinden etti. Türk lirasıyla alışveriş devrini kapatan Hande Erçel’in her şeyi Euro olarak alması; tartışmalara neden oldu! Ev, araba hatta arsa değerindeki kıyafetlerinin fiyatı ise dudakları uçuklattı! İşte merak edilen tüm detaylar…