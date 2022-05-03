Hande Erçel’in Tek Bir Çantasının Fiyatı Dudak Uçuklattı! Türk Lirasını Unuttu; Her Şeyi Euro Olarak Alıyor! Ev, Araba Hatta Arsa Değerinde…
En son Sen Çal Kapımı dizisinde rol aldığı Eda karakteriyle milyonların dikkatini üzerine çeken Hande Erçel’in tek bir çantası için ödediği ücret akılları yerinden etti. Türk lirasıyla alışveriş devrini kapatan Hande Erçel’in her şeyi Euro olarak alması; tartışmalara neden oldu! Ev, araba hatta arsa değerindeki kıyafetlerinin fiyatı ise dudakları uçuklattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kerem Bürsin’le yaşamış olduğu doludizgin aşkla bilinen Hande Erçel, kısa bir süre önce ayrılık kararı almıştı. Kerem Bürsin’e ait ne varda hayatından çıkaran Hande Erçel, yeni aşkı Kaan Yıldırım’la tertemiz bir sayfa açmıştı. Lüks kıyafet giymeyi sevdiği bilinen Hande Erçel’in şapkasından gömleğine her şeyin Euro bazında alınması ise gündemi salladı geçti. Peki, Hande Erçel günlük kıyafetleri için ne kadar ödedi?
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03 May 2022 - 12:19 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.