Alişan’ın Eşi Buse Varol Minicik Kıyafetiyle Fizik Şov Yaptı! 32 Beden Hali Akılları Başlardan Aldı! “Alişan Kıskançlıktan Delirecek!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, minicik kıyafetiyle fizik şov yaptı. Kısa sürede 40 bedenden 32 bedene düşen Buse Varol, yeni görüntüsüyle akılları başlardan aldı götürdü. Binlerce hayranından “Alişan kıskançlıktan delirecek” yorumlarını alan Buse Varol’un bu paylaşımı çok beğenildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Birkaç ay önce Alişan ve Buse Varol, kızları Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlamışlardı. Buse Varol’un Alişan ve ailesiyle yapmış olduğu kutlamaya katılmaması ise boşanma iddialarının ortaya çıkmasına neden olmuştu. Bu süreçte birde alyansız bir şekilde görüntülenen Buse Varol için “gemileri yaktı” yorumları yapılmıştı ama ikili el ele görüntülenerek tüm sorunları çözdüklerini göstermişlerdi. Peki, Buse Varol nasıl bir paylaşımda bulundu?
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03 May 2022 - 12:22 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.