Alişan’ın Eşi Buse Varol Minicik Kıyafetiyle Fizik Şov Yaptı! 32 Beden Hali Akılları Başlardan Aldı! “Alişan Kıskançlıktan Delirecek!”

Birkaç ay önce Alişan ve Buse Varol, kızları Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlamışlardı. Buse Varol’un Alişan ve ailesiyle yapmış olduğu kutlamaya katılmaması ise boşanma iddialarının ortaya çıkmasına neden olmuştu. Bu süreçte birde alyansız bir şekilde görüntülenen Buse Varol için “gemileri yaktı” yorumları yapılmıştı ama ikili el ele görüntülenerek tüm sorunları çözdüklerini göstermişlerdi. Peki, Buse Varol nasıl bir paylaşımda bulundu?

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