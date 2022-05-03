- 03 May 2022 - 12:30 G: 03 May 2022 - 12:35

Oğuzhan Koç’un Eski Aşkından Direk Dansı Şov! Zeynep Koçak Son Haliyle Büyük Şok Yarattı! “Aman Demet Görmesin!”

Kanal D ekranlarından seyirci karşısına çıkan Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli komedi programı ile ünlenen ve Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla sıkça gündeme gelen Zeynep Koçak, yeni hali herkesi adeta şoke etti. İşte detaylar...

Kanal D ekranlarından seyirci karşısına çıkan Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli komedi programı ile ünlenen ve Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla sıkça gündeme gelen Zeynep Koçak, yeni hali herkesi adeta şoke etti. Takipçilerinin beğenisine sunduğu o fotoğraf ile inanılmaz ses getiren Zeynep Koçak, verdiği poz ile yeri göğü adeta inletti. Sadece dakikalar içerisinde binlerce beğeni alan Zeynep Koçak’ın o fotoğrafına gelen yorumlar ise, bir hayli ilginçti! Peki, Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi Zeynep Koçak şimdi ne yaşıyor? Zeynep Koçak yeni hali nasıl? Çok Güzel Hareketler Bunlar Zeynep Koçak, şimdilerde ne yapıyor? İşte, detaylar…

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03 May 2022 - 12:30 - Magazin

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