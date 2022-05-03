- 03 May 2022 - 18:49

Hadise ve Mehmet Dinçerler’in Düğünü İfşa Edildi! Hadise’ye Görümce Darbesi Geldi, Kuralları Çiğnedi! Son Görsel…

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden biri olan Hadise’nin geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız nişanlısı Mehmet Dinçerler ile dünya evine girdiği iddia edildi. Bu iddiaların ardı arkası kesilmezken; konuyla ilgili fotoğraf yasağını bozan ilk kişi Mehmet Dinçerler’in kız kardeşi oldu. İşte detaylar...

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden biri olan Hadise’nin geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız nişanlısı Mehmet Dinçerler ile dünya evine girdiği iddia edildi. Bu iddiaların ardı arkası kesilmezken; konuyla ilgili fotoğraf yasağını bozan ilk kişi Mehmet Dinçerler’in kız kardeşi oldu. Yayınlanan o fotoğraf iddiaların ardındaki her şeyi gözler önüne serdi! Peki, Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti evlendi mi? Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti ne zaman evlendi? Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti düğün fotoğrafı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

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03 May 2022 - 18:49 - Magazin

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