Niran Ünsal’dan Kalp Krizi Yaşatacak Acı Haber! Başına Gelenle Birlikte Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Son Durumu…
Ünlü şarkıcı Niran Ünsal’dan hayranlarını endişelendirecek sağlık durumu ile ilgili bir son dakika haberi geldi. Apart topar ameliyata alındığı öğrenilen Niran Ünsal’ın sağlık durumuna ilişkin gelen açıklama ise, herkesi tedirgin etti! İşte Niran Ünsal ile ilgili son detaylar...
Ünlü şarkıcı Niran Ünsal’dan hayranlarını endişelendirecek sağlık durumu ile ilgili bir son dakika haberi geldi. Apart topar ameliyata alındığı öğrenilen Niran Ünsal’ın sağlık durumuna ilişkin gelen açıklama ise, herkesi tedirgin etti! Peki, Niran Ünsal’a ne oldu, neden ameliyat oldu? Niran Ünsal’ın hastalığı ne? Niran Ünsal’ın sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? İşte, detaylar…
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03 May 2022 - 18:49 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.