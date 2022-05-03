- 03 May 2022 - 22:47

Niran Ünsal’dan Sevenleri Üzen Haber! Başına Gelenler Herkesi Üzdü... Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Son Durumu…

Ünlü şarkıcı Niran Ünsal’dan hayranlarını endişelendirecek sağlık durumu ile ilgili bir son dakika haberi geldi. Apart topar ameliyata alındığı öğrenilen Niran Ünsal’ın sağlık durumuna ilişkin gelen açıklama ise, herkesi tedirgin etti! İşte Niran Ünsal ile ilgili son detaylar...

Ünlü şarkıcı Niran Ünsal’dan hayranlarını endişelendirecek sağlık durumu ile ilgili bir son dakika haberi geldi. Apart topar ameliyata alındığı öğrenilen Niran Ünsal’ın sağlık durumuna ilişkin gelen açıklama ise, herkesi tedirgin etti! Peki, Niran Ünsal’a ne oldu, neden ameliyat oldu? Niran Ünsal’ın hastalığı ne? Niran Ünsal’ın sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

03 May 2022 - 22:47 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik’ten Hadise’ye Olay Sözler! Ezdi Geçti, Acımadı! Sosyal Medya Sallanıyor! “Bir Sevgilim Olursa…” mask
Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik’ten Hadise’ye Olay Sözler! Ezdi Geçti, Acımadı! Sosyal Medya Sallanıyor! “Bir Sevgilim Olursa…”
Sibil Çetinkaya Mayolu Paylaşımı Yürekleri Hoplattı! Fenomen Bambaşka Birisi Oldu! Açıldı Saçıldı, Instagram Bu Pozu Konuşuyor! Neler Oluyor? mask
Sibil Çetinkaya Mayolu Paylaşımı Yürekleri Hoplattı! Fenomen Bambaşka Birisi Oldu! Açıldı Saçıldı, Instagram Bu Pozu Konuşuyor! Neler Oluyor?
Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan'ın Annesini Görenler Hayran Kaldı! İlk Bakışta Arkadaşı ya da Kardeşi Sandılar! “Kadın Kızından Genç!” mask
Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan'ın Annesini Görenler Hayran Kaldı! İlk Bakışta Arkadaşı ya da Kardeşi Sandılar! “Kadın Kızından Genç!”
Demet Özdemir Düğün Arifesinde Kalça Dansıyla Nefesleri Kesti! Oğuzhan Koç Sinirden Ağlayacak! “Biraz Edep!” Twitter Yıkılıyor… mask
Demet Özdemir Düğün Arifesinde Kalça Dansıyla Nefesleri Kesti! Oğuzhan Koç Sinirden Ağlayacak! “Biraz Edep!” Twitter Yıkılıyor…
48’lik Songül Karlı 18’lik Genç Kızlara Resti Çekti! Öyle Bir Giyindi ki Görenler Hayran Kaldı! Oğlu Annesini Çok Kıskanacak... mask
48’lik Songül Karlı 18’lik Genç Kızlara Resti Çekti! Öyle Bir Giyindi ki Görenler Hayran Kaldı! Oğlu Annesini Çok Kıskanacak...
Survivor Barış Murat Yağcı Adaya Veda Ediyor! Acun Medya Ada Konseyinde Yarışma Hayatını Bitirdi! ” Sırtını Dönen Dönene! “Midemiz Bulanıyor Artık!” İşi Bitti… mask
Survivor Barış Murat Yağcı Adaya Veda Ediyor! Acun Medya Ada Konseyinde Yarışma Hayatını Bitirdi! ” Sırtını Dönen Dönene! “Midemiz Bulanıyor Artık!” İşi Bitti…
Masterchef Dilara Başaran’dan All Star Açıklaması! Yeni Sezonda Kaosa, Kıyamete, Kavgaya Hazır Olun! Mehmet Şefin Akrabasıydı… Neler Oluyor? mask
Masterchef Dilara Başaran’dan All Star Açıklaması! Yeni Sezonda Kaosa, Kıyamete, Kavgaya Hazır Olun! Mehmet Şefin Akrabasıydı… Neler Oluyor?
Yasak Elma Dizisinden Şok Eden Ayrılık! Artık Eda Ece Pılını Pırtını Topladı! Sözleşmesini Yaktı; Arkasına Bakmadı! Kriz Üzerine Kriz Yaşanıyor! Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisinden Şok Eden Ayrılık! Artık Eda Ece Pılını Pırtını Topladı! Sözleşmesini Yaktı; Arkasına Bakmadı! Kriz Üzerine Kriz Yaşanıyor! Neler Oluyor?
Masterchef Tanya Gitti, Bambaşka Birisi Geldi! Son Halini Görenler Küçük Dilini Yutuyor! Tanımak İmkansız! Masterchef Yarışmacıyla Evlenecekti… mask
Masterchef Tanya Gitti, Bambaşka Birisi Geldi! Son Halini Görenler Küçük Dilini Yutuyor! Tanımak İmkansız! Masterchef Yarışmacıyla Evlenecekti…
Gönül Dağı Dizisinde Asuman ve Ramazan'ın Aşkı Bitti! Nişanı Bozdular... Asuman’ın İhaneti Ortaya Çıktı! Ramazan’ın Hali Rıfat’tan Beter Olacak! Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dizisinde Asuman ve Ramazan'ın Aşkı Bitti! Nişanı Bozdular... Asuman’ın İhaneti Ortaya Çıktı! Ramazan’ın Hali Rıfat’tan Beter Olacak! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Camdaki Kız Dizisinin Hayri’si Büyük Tepki Gördü! Sosyal Medya Ayakta... “İzlemek İstemiyoruz!” Tepkilerde Arka Arkaya… “Yazıklar Olsun!” mask
Camdaki Kız Dizisinin Hayri’si Büyük Tepki Gördü! Sosyal Medya Ayakta... “İzlemek İstemiyoruz!” Tepkilerde Arka Arkaya… “Yazıklar Olsun!”
Sibil Çetinkaya Mayolu Paylaşımı Yürekleri Hoplattı! Fenomen Bambaşka Birisi Oldu! Açıldı Saçıldı, Instagram Bu Pozu Konuşuyor! Neler Oluyor? mask
Sibil Çetinkaya Mayolu Paylaşımı Yürekleri Hoplattı! Fenomen Bambaşka Birisi Oldu! Açıldı Saçıldı, Instagram Bu Pozu Konuşuyor! Neler Oluyor?
Masumlar Apartmanı'nın Hikmet Babasından Kötü Haber! Diziye Veda Ediyor... Milyonlar Dondu Kaldı! 69. Bölümde Neler Olacağı Öğrenildi, İşte Video! mask
Masumlar Apartmanı'nın Hikmet Babasından Kötü Haber! Diziye Veda Ediyor... Milyonlar Dondu Kaldı! 69. Bölümde Neler Olacağı Öğrenildi, İşte Video!
Tarım Kredi Ucuzlukta BİM ve A101'i Geçti! Et, Süt, Tavuk, Ayçiçek Yağ Fiyatını Görenler İnanamayacak! Vatandaş Gerçekten Bayram Ediyor! mask
Tarım Kredi Ucuzlukta BİM ve A101'i Geçti! Et, Süt, Tavuk, Ayçiçek Yağ Fiyatını Görenler İnanamayacak! Vatandaş Gerçekten Bayram Ediyor!
Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan'ın Annesini Görenler Hayran Kaldı! İlk Bakışta Arkadaşı ya da Kardeşi Sandılar! “Kadın Kızından Genç!” mask
Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan'ın Annesini Görenler Hayran Kaldı! İlk Bakışta Arkadaşı ya da Kardeşi Sandılar! “Kadın Kızından Genç!”
48’lik Songül Karlı 18’lik Genç Kızlara Resti Çekti! Öyle Bir Giyindi ki Görenler Hayran Kaldı! Oğlu Annesini Çok Kıskanacak... mask
48’lik Songül Karlı 18’lik Genç Kızlara Resti Çekti! Öyle Bir Giyindi ki Görenler Hayran Kaldı! Oğlu Annesini Çok Kıskanacak...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status