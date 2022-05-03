Niran Ünsal’dan Sevenleri Üzen Haber! Başına Gelenler Herkesi Üzdü... Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Son Durumu…

Ünlü şarkıcı Niran Ünsal’dan hayranlarını endişelendirecek sağlık durumu ile ilgili bir son dakika haberi geldi. Apart topar ameliyata alındığı öğrenilen Niran Ünsal’ın sağlık durumuna ilişkin gelen açıklama ise, herkesi tedirgin etti! Peki, Niran Ünsal’a ne oldu, neden ameliyat oldu? Niran Ünsal’ın hastalığı ne? Niran Ünsal’ın sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...