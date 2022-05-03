Bira Fiyatları Rakı Fiyatlarıyla Yarışır Hale Geldi! Alkol Fiyatlarına Dehşet Ötesi Zam! Mayıs 2022 Zammı El Kol Titretiyor…
Bir süredir zam alacağı söylenen alkol fiyatlarına beklenen zam Ramazan Bayramı devam ederken geldi. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş tarafından duyurulan zam haberinin ardından güncel alkol fiyatları da belli oldu. Öte yandan alkol fiyatlarının güncel hali, sosyal medyada tepkilerin ortaya çıkmasına yol açtı. İşte Alkol fiyatlarına gelen zam ile ilgili detaylar...
Bir süredir zam alacağı söylenen alkol fiyatlarına beklenen zam Ramazan Bayramı devam ederken geldi. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş tarafından duyurulan zam haberinin ardından güncel alkol fiyatları da belli oldu. Öte yandan alkol fiyatlarının güncel hali, sosyal medyada tepkilerin ortaya çıkmasına yol açtı. Peki, alkol fiyatlarına zam mı geldi? Güncel alkol fiyatları ne kadar, kaç TL? Bira, votka, rakı, tekila, cin, viski, şarap güncel fiyatları ne kadar, kaç TL 2022? İşte, güncel alkol fiyatları…
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03 May 2022 - 18:50 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.