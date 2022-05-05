- 05 May 2022 - 11:38 G: 05 May 2022 - 11:39

Bira Fiyatlarına Zam Geldi! Alkol Fiyatlarına Ne Kadar Oldu! Mayıs 2022 Bira Fiyatlarına Zam El Kol Titretiyor…

Bir süredir zam alacağı söylenen alkol fiyatlarına beklenen zam Ramazan Bayramı devam ederken geldi. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş tarafından duyurulan zam haberinin ardından güncel alkol fiyatları da belli oldu. Öte yandan alkol fiyatlarının güncel hali, sosyal medyada tepkilerin ortaya çıkmasına yol açtı. İşte Alkol fiyatlarına gelen zam ile ilgili detaylar...

Bir süredir zam alacağı söylenen alkol fiyatlarına beklenen zam Ramazan Bayramı devam ederken geldi. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş tarafından duyurulan zam haberinin ardından güncel alkol fiyatları da belli oldu. Öte yandan alkol fiyatlarının güncel hali, sosyal medyada tepkilerin ortaya çıkmasına yol açtı. Peki, alkol fiyatlarına zam mı geldi? Güncel alkol fiyatları ne kadar, kaç TL? Bira, votka, rakı, tekila, cin, viski, şarap güncel fiyatları ne kadar, kaç TL 2022? İşte, güncel alkol fiyatları…

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05 May 2022 - 11:38 - Gündem

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