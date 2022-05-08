- 08 May 2022 - 11:37

Bira Fiyatlarına Zam Geldi! Alkol ve Bira Fiyatları Ne Kadar Oldu! Mayıs 2022 Bira Fiyatlarına Zam Geldi Mi, Kaç Lira…

Bir süredir zam alacağı söylenen alkol fiyatlarına beklenen zam Ramazan Bayramı devam ederken geldi. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş tarafından duyurulan zam haberinin ardından güncel alkol fiyatları da belli oldu. Öte yandan alkol fiyatlarının güncel hali, sosyal medyada tepkilerin ortaya çıkmasına yol açtı. İşte Alkol fiyatlarına gelen zam ile ilgili detaylar...

Bir süredir zam alacağı söylenen alkol fiyatlarına beklenen zam Ramazan Bayramı devam ederken geldi. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş tarafından duyurulan zam haberinin ardından güncel alkol fiyatları da belli oldu. Öte yandan alkol fiyatlarının güncel hali, sosyal medyada tepkilerin ortaya çıkmasına yol açtı. Peki, alkol fiyatlarına zam mı geldi? Güncel alkol fiyatları ne kadar, kaç TL? Bira, votka, rakı, tekila, cin, viski, şarap güncel fiyatları ne kadar, kaç TL 2022? İşte, güncel alkol fiyatları…

Listeye göre TT grubunda en ucuz sigara 20 lira, en pahalı sigara ise 27 lira oldu. Camel, Winston, Samsun, Tekel 2000 sigaraları ile biralara da zam yapıldı. Bugün itibari ile Efes ithal biralara zam geldi. Corona 33,5 Cl:36 TL/ Amsterdam kutu/şişe 38tl/ Bomanti Filtresiz:25 tl /Özel seri : 23 tl /Miller 33cl:23 TL/ Miller 50 Cl :30 TL /Varım : 18 tl. Beck’s: 28 tl / Grolsh: 45 / Duvel: 51 lira oldu. Coca Cola'da zamma hazırlanıyor. Coca-Cola ürünlerine de 10 Mayıs'tan sonra zam bekleniyor. 2,5 litre Cola 20 lira, 1 litre cola 12,5 Lira olacak.

En ucuz sigara markaları arasında yer alan Tekel 2001, Tekel 2000, Rohtmans sigaraları 25.5 TL oldu. Kent, Maltepe, Viceroy ve Samsun sigaraları da yeni zamla 26 liraya yükseldi.

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08 May 2022 - 11:37 - Gündem

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