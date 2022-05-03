Merve Boluğur Bikinili Paylaşımını Unutturdu! Ayna Karşısında Öyle Bir Poz Verdi Ki… “Ne Oluyor Sana Merve!” Yorumlar Gırla…
Merve Boluğur, yılın ilk tatili için çalışmalarına kısa bir mola verdi. Tatil paylaşımları ile adından sıkça söz ettiren Merve Boluğur’dan gelen son fotoğraf ise, ünlü ismin hayranlarını adeta kendisine hayran bıraktı! İşte Merve Boluğur son paylaşımı ve diğer detaylar...
Türkiye’nin tanınmış oyuncularından biri olan Merve Boluğur, şimdilerde müzik piyasasına girmek için hazırlıklarına başladı. Bu hazırlıkları sürerken; Ramazan Bayramı’nı değerlendiren Merve Boluğur, yılın ilk tatili için çalışmalarına kısa bir mola verdi. Tatil paylaşımları ile adından sıkça söz ettiren Merve Boluğur’dan gelen son fotoğraf ise, ünlü ismin hayranlarını adeta kendisine hayran bıraktı! Peki, Merve Boluğur ne paylaştı? Merve Boluğur nasıl bir paylaşım yaptı? Merve Boluğur paylaştığı fotoğrafta ne giydi? İşte, detaylar…
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03 May 2022 - 18:50 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.