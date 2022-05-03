Merve Boluğur Bikinili Paylaşımını Unutturdu! Ayna Karşısında Öyle Bir Poz Verdi Ki… “Ne Oluyor Sana Merve!” Yorumlar Gırla…

Türkiye’nin tanınmış oyuncularından biri olan Merve Boluğur, şimdilerde müzik piyasasına girmek için hazırlıklarına başladı. Bu hazırlıkları sürerken; Ramazan Bayramı’nı değerlendiren Merve Boluğur, yılın ilk tatili için çalışmalarına kısa bir mola verdi. Tatil paylaşımları ile adından sıkça söz ettiren Merve Boluğur’dan gelen son fotoğraf ise, ünlü ismin hayranlarını adeta kendisine hayran bıraktı! Peki, Merve Boluğur ne paylaştı? Merve Boluğur nasıl bir paylaşım yaptı? Merve Boluğur paylaştığı fotoğrafta ne giydi? İşte, detaylar…

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