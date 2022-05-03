- 03 May 2022 - 22:46

Sibil Çetinkaya Mayolu Paylaşımı Yürekleri Hoplattı! Fenomen Bambaşka Birisi Oldu! Açıldı Saçıldı, Instagram Bu Pozu Konuşuyor! Neler Oluyor?

Türkiye’nin en çok konuşulan internet ünlülerinden biri olan Sibil Çetinkaya hem çektiği videolar hem de tarzı ile bir marka haline gelmeyi başaran ünlü isimler arasındaki yerini geçtiğimiz yıllarda aldı. Özellikle yaptığı kombinler ile çok ses getiren Sibil Çetinkaya, geçtiğimiz gün iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İşte Sibil Çetinkaya ve o harika pozları...

Türkiye’nin en çok konuşulan internet ünlülerinden biri olan Sibil Çetinkaya hem çektiği videolar hem de tarzı ile bir marka haline gelmeyi başaran ünlü isimler arasındaki yerini geçtiğimiz yıllarda aldı. Özellikle yaptığı kombinler ile çok ses getiren Sibil Çetinkaya, geçtiğimiz gün iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bu fotoğraf ile binlerce beğeni alan Sibil Çetinkaya, giydiği o kombin ile ise, herkesi kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Peki, sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ne paylaştı? Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya nasıl bir paylaşım yaptı? Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, paylaştığı fotoğrafta ne giydi? İşte, detaylar…

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03 May 2022 - 22:46 - Magazin

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