ATV’den Skandal Final Kararı! Oyuncu Kadrosuna Yazık Oldu; Set Ekibi Paramparça Kaldı! Yine Olmadı, Yine Kazanamadı…

ATV ekranlarının sezonun son düzlüğünde yayına başlattığı Hakim dizisinin aldığı reyting oranları, dizinin sadık seyirci kitlesini endişelendirmeye başladı. Bir süredir reytinglerde düşük kalan Hakim dizisi ile ilgili şimdilerde final iddiaları dillendirilir hale geldi. O iddialara yanıt ise, Hakim dizisinin yapım ekibinden gecikmedi! Peki, Hakim dizisinde neler oluyor? Hakim dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? Hakim dizisi ne zaman final yapıyor? İşte, detaylar…



Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...