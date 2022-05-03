ATV’den Skandal Final Kararı! Oyuncu Kadrosuna Yazık Oldu; Set Ekibi Paramparça Kaldı! Yine Olmadı, Yine Kazanamadı…
ATV ekranlarının sezonun son düzlüğünde yayına başlattığı Hakim dizisinin aldığı reyting oranları, dizinin sadık seyirci kitlesini endişelendirmeye başladı. Bir süredir reytinglerde düşük kalan Hakim dizisi ile ilgili şimdilerde final iddiaları dillendirilir hale geldi. İşte Hakim dizisi ile ilgili ortaya atılan final iddialarının detayları...
ATV ekranlarının sezonun son düzlüğünde yayına başlattığı Hakim dizisinin aldığı reyting oranları, dizinin sadık seyirci kitlesini endişelendirmeye başladı. Bir süredir reytinglerde düşük kalan Hakim dizisi ile ilgili şimdilerde final iddiaları dillendirilir hale geldi. O iddialara yanıt ise, Hakim dizisinin yapım ekibinden gecikmedi! Peki, Hakim dizisinde neler oluyor? Hakim dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? Hakim dizisi ne zaman final yapıyor? İşte, detaylar…
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03 May 2022 - 18:50 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.