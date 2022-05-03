Camdaki Kız Dizisinin Hayri’si Instagram’ı Yardı Geçti! “İzlemek İstemiyoruz!” Tepkilerde Arka Arkaya… “Yazıklar Olsun!”

Merak ile takip edilen Kanal D yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisi, hikayesinin en heyecanlı kısmına nihayet geldi. Şimdilerde Sedat ile Nalan’dan ziyade Nalan ile Hayri’ye odaklanan Camdaki Kız dizisi, bu hali ile izleyenlerini de ortadan adeta ikiye böldü. Öte yandan Camdaki Kız dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise, bu ayrışmanın artacağını adeta kanıtladı! Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor? Camdaki Kız dizisinin 40. son bölümünde ne oldu? Camdaki Kız dizisinin 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

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