- 03 May 2022 - 18:51

A101 Market Xiaomi İçin Düğmeye Bastı! Sınırlı Stok, Resmen Bedava Fiyat! Beleşe Telefon Sahibi Olacaksınız! Tam Tamına…

Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden biri olmasının yanı sıra uygun fiyat ile müşterilerini buluşturmasıyla da dikkatleri üzerine çeken A101 marketleri, özellikle artan cep telefonu fiyatlarına indirimleri ile karşılık vermeye başladı. İşte A101 Marketlerde gündeme gelecek olan Xiaomi ile ilgili detaylar haberimizde...

Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden biri olmasının yanı sıra uygun fiyat ile müşterilerini buluşturmasıyla da dikkatleri üzerine çeken A101 marketleri, özellikle artan cep telefonu fiyatlarına indirimleri ile karşılık vermeye başladı. Her hafta bir cep telefonu ürününü aktüel ürünler kataloğuna alan A101 marketleri, bu kez de Xiaomi marka cep telefonu ürününü piyasanın yarı fiyatına satmaya başladı! Peki, A101 marketi cep telefonu ne kadar, kaç TL? A101 Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8/128 GB ne kadar, kaç TL? A101 bu haftaki indirimleri neler? İşte, detaylar…

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03 May 2022 - 18:51 - Teknoloji

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