- 05 May 2022 - 11:37 G: 05 May 2022 - 11:38

ATV EDHO ve Kurtlar Vadisi İçin Son Müjdeyi Verdi! Kadro Hazır, Çekimlere Ramak Var! Öyle İsimlerle Anlaştı Ki…İçimizdeki Ateş Geliyor!

Bir süredir seyircisinin merak ile beklediği Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi için yeni bir hamle yapıldı. Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine benzer bir formatta ekranlara gelecek olan İçimizdeki Ateş dizisi için düğmeye basıldı. İşte detaylar...

Bir süredir seyircisinin merak ile beklediği Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi için yeni bir hamle yapıldı. Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine benzer bir formatta ekranlara gelecek olan İçimizdeki Ateş dizisi için düğmeye basıldı. Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin seyircisine adeta bir müjde gibi gelen İçimizdeki Ateş dizisinin kadrosu ise, Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi geri dönüyor dedirtti! Peki, İçimizdeki Ateş dizisi ne zaman başlıyor, kimler oyuyor, konusu ne? İşte, detaylar…

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05 May 2022 - 11:37 - Dizi Haberleri

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