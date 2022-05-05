- 05 May 2022 - 22:46

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 5 Mayıs Perşembe Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Yenimahalle, Etimesgut Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 5 Mayıs Perşembe su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 5 Mayıs Perşembe Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.7

Ankaralılar, devam eden Ramazan Bayramı esnasında su kesintilerinin etkisi altına kalıp kalmayacağınım merak ediyor. Konuyla ilgili gerekli açıklamaları gerçekleştirmiş olan ASKİ, Ankaralıların su kesintileri ile ilgili sorularına 5 Mayıs Perşembe tarihi için de yanıt vermiş bulunuyor. Peki, ASKİ 5 Mayıs Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 5 Mayıs Perşembe Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

ASKİ SON DAKİKA SU KESİNTİSİ

Yenimahalle ilçesi Turgut Özal mahallesi 2213 cadde içerisinde meydana gelen içme suyu şebeke arızası nedeni ile 06.05.2022 saat 02:00 e kadar su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen yerler: Şehit Osman Avcı, Şeyh Şamil ve Yavuz Selim mahallelerinin bir kısmı olarak açıklama yapıldı!

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05 May 2022 - 22:46 - Yaşam

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