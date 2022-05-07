- 07 May 2022 - 22:51

Benzin ve Motorine Tam Tamına 5 Liralık Büyük İndirim Müjdesi Geldi! Akaryakıt Alacaklar Bu Tarihe Kilitlendi! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP Ve Total Güncel Fiyat Listesi

Bir süredir brent petrolün varil fiyatında yaşanana yükseliş nedeniyle hızla artış yaşanan benzin ve motorin fiyatlarında devam eden dalgalı piyasa seyri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM) harekete geçirdi. İşte Benzin ve Motorin fiyatları ile ilgili son gelişmeler haberimizde...

Bir süredir brent petrolün varil fiyatında yaşanana yükseliş nedeniyle hızla artış yaşanan benzin ve motorin fiyatlarında devam eden dalgalı piyasa seyri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM) harekete geçirdi. Akaryakıtta fiyat istikrarını tartışmaya başlamış olan TBMM, gündemine akaryakıta uygulanan ÖTV ve KDV indirimini gündeme almaya başladı. Öte yandan bu indirimlerin benzin ve motorinde ne kadarlık bir fark yaratacağı ortaya çıktı. Peki, benzin ve motorine indirim gelecek mi? Benzin ve motorinde KDV ve ÖTV indirimi yapılacak mı, geldi mi? İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total güncel fiyat listesi…

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07 May 2022 - 22:51 - Gündem

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