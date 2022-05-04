Camdaki Kız Dizisinin Final Tarihi Belli Oldu! Senarist Son Bölümü Hüzünlü Yazdı! Yıkılan Yuvalar, Paramparça Dostluklar…

Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımları arasındaki yerini ilk bölümünden bu yana alan Camdaki Kız dizisi, seyircisini çok şaşırtacak bir hamle yaptı. Final tarihini açıklayan Camdaki Kız dizisi ağızları adeta açık bırakırken; bu tarihten önce veda edeceği karakterini açıklamasıyla herkesi daha da şaşırttı. Öte yandan Camdaki Kız dizisinden ayrılacak olan o karakteri öğrenenler ise, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor? Camdaki Kız dizisi ne zaman final, sezon finali yapıyor? Camdaki Kız dizisinde ayrılacak olan oyuncu, karakter kim? İşte, detaylar…



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