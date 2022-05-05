Survivor Hikmet’e Diskalifiye Şoku! Eline Valizi Verildi, Memleketine Geri Dönüyor! Acun Ilıcalı Konseyde Yerden Yere Vurdu; 83 Milyonun Önünde…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Kırmızı ve Mavi takım arasında inanılmaz bir mücadele verildi. Son sayıyla birlikte Hikmet ödülü Mavi takıma getirdi. Sevinç gösterisi ise Adem tarafından tepkilere neden oldu ve Hikmet’in söylemiş olduğu “Seni kaval gibi çalarım” sözlerine Acun Ilıcalı tepkisini koydu! Peki, Hikmet Tuğsuz diskalifiye mi edildi?

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