Survivor Hikmet’e Diskalifiye Şoku! Eline Valizi Verildi, Memleketine Geri Dönüyor! Acun Ilıcalı Konseyde Yerden Yere Vurdu; 83 Milyonun Önünde…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Hikmet Tuğsuz iddialara göre yolun sonuna geldi. Eline valizi verildiği konuşulan Survivor Hikmet, memleketine dönüşü başladı! Acun Ilıcalı konseyde Hikmet Tuğsuz’a çok ağır bir eleştiride bulununca seyirciler ise “Yerden yere vurdu” yorumunda bulundu! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Kırmızı ve Mavi takım arasında inanılmaz bir mücadele verildi. Son sayıyla birlikte Hikmet ödülü Mavi takıma getirdi. Sevinç gösterisi ise Adem tarafından tepkilere neden oldu ve Hikmet’in söylemiş olduğu “Seni kaval gibi çalarım” sözlerine Acun Ilıcalı tepkisini koydu! Peki, Hikmet Tuğsuz diskalifiye mi edildi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.